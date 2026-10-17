新加坡消费者协会提醒，购买来自二手市场的口罩和空气净化器时应该提高警惕，尤其是通过社交媒体平台购买的防霾用品，因为卖家身份往往难以核实。随着口罩供应逐步恢复，消协也呼吁消费者不要大量囤购口罩。

新加坡消费者协会（CASE）会长杨益财星期六（10月17日）在脸书说，消协接获消费者反馈，随着需求激增，部分零售商的N95口罩暂时短缺。截至星期五（16日），消协人员走访多个零售店时，也发现N95口罩缺货。

消协已与主要零售商密切联系。据了解，零售商的N95口罩库存充足，并且积极向缺货的门店补货，以满足消费者需求。口罩供应逐步恢复，消费者切勿大量囤购。

消协关注防霾用品供应不足的情况，例如N95口罩、空气净化器，以及空气净化器滤网等。

杨益财说，消费者购买来自二手市场的口罩和空气净化器时应该提高警惕，尤其是通过社交媒体平台购买这些防霾用品，因为卖家的身份往往难以核实。

消费者若要网购这些用品，应该选择Shopee、Lazada等已经与消协合作落实商家核实措施的电商平台。消费者也应该避免轻信网上价格低得不合理的交易，以免坠入诈骗陷阱。

消协强烈鼓励消费者使用“省钱之友”（Price Kaki）应用，查询和更新防霾用品的价格，以便购买时可以比较不同零售商的售价。