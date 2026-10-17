“我是根据图片上的证据来寻找线索的！”

10岁的陈恩翔聚精会神地盯着展板上的“案发现场”，一边仔细推敲细节，一边频向主持人举手提问。

平时爱看书与探索新知的陈恩翔，在母亲早前从电邮中得知活动消息后，便在父亲的陪同下满怀期待地来到活动现场，随即沉浸在“破案”的旅程中。

这场兼具趣味与思考的互动活动，是国家图书馆管理局星期六（10月17日）在淡滨尼图书馆正式启动的“S.U.R.E.侦探解谜体验”（A S.U.R.E. Mystery）。

这项全国活动即日起持续至明年3月，在全岛16家公共图书馆及线上平台同步展开。

为提高推广信息素养的趣味性，图管局特别与非营利剧团Zip Zap Zoom合作呈现“S.U.R.E.侦探剧场”，由演员现场扮演嫌疑人，让公众化身“侦探”实时盘问并投票。

活动灵感源自大众喜爱的经典悬疑与桌游解谜形式，旨在通过富有参与感的情境游戏，引导公众在“查案”的过程中锻炼批判性思维，从而更好地应对日常生活中假信息与人工智能生成虚假内容带来的挑战。

推理过程紧扣图管局的S.U.R.E.信息素养框架，即查证来源（Source）、理解内容（Understand）、深入搜寻（Research），以及评估真伪（Evaluate）。

国家图书馆管理局发言人纳蒂亚受访时指出，图管局希望以更生动有趣的方式推广信息素养，而不是单调地劝导公众核查来源。

她解释：“选择大家喜爱的侦探解谜题材，是因为人们在解谜破案时，自然会去质疑线索与嫌疑人的陈述，并在综合评估所有信息后作出决定，这与S.U.R.E.框架倡导的思考模式完全契合。”

在为期半年的活动中，图管局将陆续推出四轮递进的解谜任务。参与者将化身“侦探”，通过观察细节、核实证据和分析嫌疑人陈述来破案。

纳蒂亚说，以悬疑推理为主题，无论是9岁至12岁的小朋友，还是二三十岁甚至更年长的公众，都能轻松投入其中。图管局鼓励家长带孩子或朋友结伴前来，共同体验破案乐趣。