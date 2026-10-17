我国空气素质持续在“不健康”和“非常不健康”水平徘徊，受访户外餐饮业者反映，因烟霾关系，本周末的生意预计下滑多达四成。

位于罗拔申码头一带的西班牙餐厅Tapas 24共有150个座位，其中90个在户外，60个在室内。餐厅经理拉韦拉星期六（10月17日）接受《联合早报》访问时说，他们前几天陆续接到不少顾客来电，说考虑到当前的烟霾情况，决定取消这个周末的预订。

“约35%至40%的预订取消。保留预约的顾客也要求坐在室内。”

他指出，平时约四成的顾客是临时到访，没有预约。但这几天，几乎没有这类顾客。

约七成座位设在户外的意大利餐厅Casa Latteria经理杰夫反映，受烟霾影响，这个周末预订座位的顾客比一般周末少约三成。大部分的食客尤其是本地居民，也要求坐在室内。

他指出，餐厅傍晚一般有两个用餐时段。如今选择室内的顾客多了，餐厅可能考虑提早营业，延后打烊，以增加一个晚餐时段，顺应需求。“现在的情况不容易，我们也只能想办法熬过去。”

平时预订不到户外网球场 烟霾下少人问津

新加坡体育理事会星期五（16日）因全国24小时空气污染指数（PSI）超过200点，进入不健康水平，暂时关闭所有ActiveSG户外及没有冷气的体育设施，直到星期六才恢复正常运作。

每逢周末都会到杨厝港ActiveSG壁球场打球的徐兆川（58岁，房屋经纪）说，由于不清楚球场是否确定重开，星期六一早特别到现场和工作人员核实，再通知球友可照常赴约。

“我们的组有27名成员，今天约三分之二到场。壁球场的人潮和平时差不多，但附近网球场的人潮明显减少……我自己也因烟霾暂时不打网球，毕竟网球全在户外，壁球则是半室内，好一些。”

记者星期六下午约3时30分抵达杨厝港ActiveSG网球场时，八个球场只有三个有人使用，与平时一场难求的情况形成强烈对比。五个壁球场则预订一空。

网球教练李国礼（62岁）说，星期六原本有八个学生，但约一半没有来上课。“估计家长考虑到烟霾，担心孩子的健康，因此没有送他们来上课。课堂上，我也会提醒学生多喝水，给他们多一点机会歇息，确保他们身体无恙。”

星期六上午时分，我国中部地区的24小时空气污染指数约180多点，属于不健康水平；一小时PM2.5浓度指数在偏高水平。即使如此，不少运动员仍继续在加冷盆地运动。（邬福梁摄）

至于室内商场则是人来人往。傍晚6时，爱雍·乌节（Ion Orchard）和威士马广场（Wisma Atria）人头攒动，不少餐馆外也排起人龙。

公众林舒琪（32岁，公务员）告诉记者，这个星期六本来和朋友约好到高士福路的飞机城看飞机起降，却因烟霾临时改变计划。

“现在的烟霾挺严重，长时间在户外对健康不好，而且外头也灰蒙蒙，看不清飞机，所以我们最后改到新达城用餐，再一起逛室内市集。结束后，我就到乌节路逛逛，真的很拥挤。”

商场采取多项措施 减少室内空气素质受影响

运营数个商场、包括福南（Funan）和爱雍·乌节的凯德投资发言人说，集团会根据空气素质情况，采取相应措施保障访客、租户和工作人员的健康。例如，在可行的情况下，关上窗口和自动门，只开放部分进出口让顾客出入，以减少户外空气流入商场内；使用高效空气过滤系统，维持室内空气素质；减少非必要的户外活动；以及在空气素质达到不健康水平时，暂时关闭户外设施等。

管理313@Somerset等商场的联实（Lendlease）发言人也指出，烟霾情况恶化时，公司会更积极检测室内空气素质和空气过滤系统的表现，同时增加更换过滤网的次数。24小时PSI超过200点时，公司也会暂时关闭商场的户外空间。

至于旅游景点，圣淘沙名胜世界发言人说，访客若有需要，可向工作人员索取口罩。集团也会根据空气素质，调整户外体验和设施运作。室内景点包括新加坡海洋生态馆和室内玩乐设施的运作不受影响。

另外，机场地勤服务料不会受烟霾情况影响。新翔集团（Sats）发言人说，公司会遵照人力部的指导原则，为须在户外工作的员工提供N95口罩，保护他们的健康。工作之间，员工也能在室内休息区歇息。

“现阶段，我们的运作和服务预计不会受影响。”

dnata发言人也说，他们正密切关注我国的空气素质，也有系列预防措施保护在外工作的员工。公司也做好准备，在必要时调整户外工作安排，包括轮班和缩短在户外的逗留时间。

“我们的运作包括行李处理，依旧正常进行。服务目前不受任何影响。”