市区重建局更新“社区和体育设施计划”，新设托儿中心不再列为计划下可获额外总楼面面积奖励的社区用途；与此同时，符合条件的非营利艺术用途则正式纳入计划，为发展商在商业项目内引入艺术空间提供更明确的依据。

这项2003年推出的计划旨在鼓励发展商在交通便利、人流量大的商业发展项目，引入服务公众的非营利社区及体育用途空间。符合条件的项目可在总规划准许的最高总楼面面积之外，获得额外楼面面积奖励。

计划下的用途须属非营利性质，并获得负责推动相关用途的政府机构认可；在额外楼面面积所对应的空间内开展的活动，也须以服务公众为主要目的，具有较强的社区外展性质。奖励楼面面积另设上限，是有关地段在总规划下所准许的最高总楼面面积的10%或2000平方米，以较低者为准。

市建局发言人答复《联合早报》询问时说，截至目前，计划下已批准99项社区用途，包括公共图书馆、非营利艺术用途、年长者护理及社会服务等；目前尚无体育用途获批。

计划下相关用途的租约期限至少须为10年。申请也须接受针对个别地点的规划与交通评估。

政府支持托儿中心增加 不再认可新设中心

市建局9月1日向建筑师、发展商、建筑业主及相关服务提供者等发出通告，说明有关这项计划指引的最新调整。

通告指出，鉴于政府支持的托儿中心供应增加、便利性提高，幼儿培育署将不再认可新设托儿中心作为计划下允许的社区用途。

本地目前约有1800所学前中心，其中只有16所设在计划下的商业建筑内。

幼培署发言人受询时说，这次政策调整不会要求在计划下运营的托儿中心搬迁。它们可在符合现行要求的前提下，继续在原有场所营业。

发言人说：“幼培署自2025年7月1日起，已停止为在这项计划下设立学前中心提供资金支持。我们将继续关注学前教育领域的发展，并评估未来是否有必要重新检讨这一做法。”

职总优儿学府幼乐园（My First Skool）目前在全岛运营166家中心，其中六家设在社区和体育设施计划下。

幼乐园发言人说，计划指引的更新不会影响这六家现有中心；开设新中心的选址计划也不受影响，因为组屋区仍有足够的新地点可供扩展。“我们的重点始终是让更多家庭更方便地获得优质学前教育。”

非营利艺术用途正式纳入 扩大公众接触艺术机会

在艺术用途方面，市建局通告指出，过去，具有较强社区外展成分，并获得国家艺术理事会及文化、社区与青年部认可的艺术用途，只能按个案方式获得计划支持。这次调整正式把符合条件的艺术用途列为计划下允许的社区用途。

文社青部发言人指出，目前，艺理会支持六个具有较强社区外展成分的非营利艺术机构，在社区和体育设施计划下进驻商业项目内的八处设施。这些设施位于Bugis+、One Holland Village、福南商场、加冷娱乐广场、GR.iD、义顺纳福城及乌节中央城。

发言人说，正式将具有较强社区外展成分的非营利艺术用途纳入计划，将为发展商提交计划申请提供更明确的依据。

文社青部和艺理会预计，这个调整将鼓励更多发展商在商业项目内引入具有较强社区外展成分的非营利艺术空间，并促进艺术空间进驻交通便利、人流量大的商业发展项目，让公众有更多机会接触和参与艺术，也让艺术机构能获得长期场地，以持续运营和发展。

修订后的新指引已于8月21日生效，有效至2029年8月21日，适用于生效日期起提交的所有社区或体育用途新申请。