看似无用的鸡骨头，竟能用来净化水。经过多次尝试与失败，17岁的卓惠筠和同学最终发现，鸡脚骨在特定实验条件下，能去除约90%的染料污染物。

南洋初级学院二年级生卓惠筠去年与朋友参加新加坡国立大学的科学研究计划，在导师指导下，探索鸡骨头能否吸附水中的污染物，将日常厨余转化为过滤材料。

她接受《联合早报》访问时说，一些国家拥有规模庞大的纺织业，生产过程中使用的某些染料可能具有毒性。若未得到妥善处理，染料便可能流入工厂附近的水体，造成污染。

“我们过后想到鸡肉是我国最普遍的蛋白质来源之一，加上每天都产生大量鸡肉废弃物，因此就思考能否利用鸡骨头的特性，为解决水污染问题提供另一种可能。”

卓惠筠说，她和队友在研究初期，筛选鸡翅、鸡腿和鸡脚等不同部位的骨头，进行热处理以增加骨头表面的孔隙，提高其吸附污染物的能力。

然而，经过热处理的骨头，实验表现反而不如预期，吸附能力并没有提高。她们随后尝试加入硅纳米颗粒，希望借助颗粒结构将污染物困住，但相关化学作用未能如预期般形成，实验再次失败。

虽然当时感到无比挫折，但她们转念一想，通过电子显微镜观察骨头表面，发现热处理改变骨头的表面结构，于是调整研究方向，重新测试不同部位的骨头，最终发现鸡脚骨的表现较好。

她说，为检验吸附效果，两人利用染料在紫外线照射下会发出荧光的特性，通过荧光强度的变化判断骨头吸附染料的表现。实验规模从最初约1毫升的染料溶液，逐步扩大至500毫升，之后改为在小型鱼缸里测试。“在特定实验条件下，染料污染物去除率达到约90%。”

为了累积实验材料，卓惠筠和队友甚至购买冷冻凤爪，吃完后再清理骨头。一年下来，她们收集约2公斤鸡脚骨。

虽然参与的计划已结束，但她认为这项发现或能让鸡骨头等废料日后变成净化水的其中一环。“虽然未来不清楚会怎么样，但我们至少留下相关资料，为下来的研究提供有用的信息。”

对卓惠筠来说，实验取得成果固然令人开心，但更让她骄傲的是一路走来的过程。“虽然有失败和挫折，但我们也学会了变通和向前看。”

这段经历也让同班同学对她印象深刻，并替她报名内政科技局首次面向学生举办的“无所畏惧奖”（Undaunted Award）。她的研究计划最终从14份申请中脱颖而出，成为五个获奖计划之一。

内政科技局下来将扩大比赛 望更多学生参与

内政科技局人力资源总监林佩思说，今年首届为学生举办的比赛取得不俗成果，下来希望让更多学生能参与。（吴先邦摄）

内政科技局自2023年起在内部推出无所畏惧奖，鼓励勇于尝试新点子、敢于面对失败，并愿意承担一定风险的个人或团队。

内政科技局人力资源总监林佩思受访时说，当局去年开始构思将奖项推广至校园，希望激励参与科学、技术、工程和数学（STEM）研究计划的学生。

首届比赛邀请南洋初级学院、新加坡国立大学附属数理中学及新科技中学参加，并收到14份申请。最终，当局选出五个获奖计划。获奖学生将获得4000元奖金，并有机会到内政科技局实习。

林佩思说：“我们看重的不只是结果，重要的是学生们在面对挫折和失败时，如何继续思考和向前走。这也是我们内政科技局所所相信的。”

她指出，当局接下来将扩大比赛规模，邀请更多学校参与，让学生持续探索，希望鼓励他们将失败转换为成功的动力，从而取得突破。