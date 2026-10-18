她31岁那年因突发心脏衰竭住进加护病房，同时也在默默地与抑郁症抗争。出院后的一年内，心理咨询却未让抑郁症好转，而后去向精神科医生求助，才迎来了一份迟了30多年的诊断——混合型注意力缺陷多动障碍。

注意力缺陷多动障碍（俗称“多动症”，Attention Deficit Hyperactivity Disorder，简称“ADHD”）是一种神经发育障碍，分为注意力不集中型、多动—冲动型，以及同时符合两种标准的混合型。现年33岁的沈芝伊是在去年7月通过客观评估测试（objective diagnostic test）确诊，也从而得知抑郁症的深层原因是未诊断的多动症。

针对多动症的客观评估测试在2023年引入本地，患者须完成近红外脑功能成像（fNIRS）检测大脑皮层的血氧含量、电脑化持续注意力测试（computerised continuous performance test），以及眼部移动追踪测试。

心理卫生学院精神科顾问温立杰医生受询时说，单靠脑成像或心理测试无法确诊多动症。“诊断过程需要详尽的临床评估和收集多方信息，包括当事人在不同人生阶段出现的症状和面临的困难。”

当时，沈芝伊的多动症关联指标超过97%女性患者。她说：“医生也难以相信，如此典型的多动症表现，30多年居然没有人察觉。”

沈芝伊自小上课就经常走神，且同样的错误一再重复，迟至32岁才确诊注意力缺陷多动障碍。清楚自己的症状后，她为多动症取名“凯文”。每每忘记洗碗，或者又不小心把耳机扔进洗衣机，她就会安慰自己：“是凯文搞砸了，不是芝伊。”（新加坡读写障碍协会提供）

注意力不集中型ADHD症状 女性更容易漏诊

每年10月，是国际推广“多动症”认知与关注的月份（ADHD Awareness Month）。在本地，约5%至8%青少年儿童受多动症困扰，成人患者占比则约2%至7%。温立杰指出，注意力不集中型症状在童年时期常被忽视，女孩和女性尤其更容易漏诊。

沈芝伊就是典型的例子。她从小成绩优异，却经常在课堂上走神，也会反复犯同样错误。她也经常听到别人说：“你很聪明，只是不够努力”“别人能做到的，你怎么不行？”这些话对她都是打击。“久而久之，我真的相信自己好像是哪里坏掉了。”

温立杰说，即使付出极大努力，成人患者在学校和职场的表现可能仍不如预期，会反复遭受批评或被贴上“懒惰”标签，让他们深感挫败。

沈芝伊后来确认患上多动症，反而让她如释重负。“因为我突然明白，问题不在我，而是我本来就跟别人不一样。”

她随后查阅更多关于多动症的资料，决定给多动症起个名字：凯文（Kevin）。每每忘记洗碗，或又不小心把耳机扔进洗衣机，她就会安慰自己：“是凯文搞砸了，不是芝伊。”

高佳宁（Giannina Jianing Issaakidis，35岁）也有过跟沈芝伊类似的成长经历。她早在学生时代就发现，其他同学可以快速掌握的章节，自己却需要反复读上四五遍才能理解，她只好督促自己加倍用功。

到了职场，努力却变成过度消耗。她从事活动策划，为了把工作做好得经常加班，反而频频出错。之后婚姻生活也遇到困难。她开始接受心理辅导，今年才通过精神科医生确诊为注意力不集中型多动症。

高佳宁曾以为只要加倍努力就能克服学习和工作上的一切困难，接受了心理咨询后她才发现，生活就像骑电单车，转弯时要学会判断何时用力过度，及时调整平衡。（高佳宁提供）

拿到了“大脑使用说明书” 重新构筑生活秩序

一直处于“高速运转模式”的她，通过心理咨询逐渐放慢节奏，按照轻重缓急来做事。如今，她完成一项任务所耗费的精力，比过去减少四五成。“这种感觉就像是拿到了一份‘大脑使用说明书’。”

高佳宁学会分先后放慢节奏，而为多动症取名的沈芝伊，则通过生活中不时出现的“凯文”敏锐地辨识出“症状”。她说：“用语言来区分非常重要。因为这么多年来，无论在学校、职场或生活上，我都自觉是个失败者。如果能给这些症状一个名称，就能让我更清楚地看到它。”

确诊一年多，沈芝伊在慢慢重拾生活。烹饪曾是她难以完成的任务，也正是因为常年外食和饮食不规律，导致心脏功能受损。接受药物治疗后，她竟然可以有条不紊地制作松饼，为家人准备好一顿早餐。

她目前在新加坡读写障碍协会专科学院（DAS Academy）修读特殊教育／额外学习需求文学硕士课程，同时也是自由撰稿员。

沈芝伊以《三只小猪》比喻说，如果世界上大部分神经正常（neurotypical）的人，生来就住在结实的砖房子，那么自己的生活就像稻草屋一样，脆弱且没有安全感。“我还在学习怎么用砖头盖房子，希望有一天能住进去。”