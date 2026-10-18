正跟朋友聊着天，对方却突然岔开话题，开始讲起自己的故事？不是这位朋友故意不尊重人，而是注意力缺陷多动障碍（ADHD）患者在人际关系中经常面对的真实问题。

多动症患者的脑海中经常会同时涌现很多想法。资深心理咨询师林贞安形容，这个感觉就像“头脑里同时开着八个标签页（tabs）”。因此，他们需要更多耐心与引导，才能回到原本的话题，或者想起接下来要做什么。

每年的10月是多动症月，专注多动症的社会服务组织Unlocking ADHD星期六（10月17日）在淡马锡店屋举行首个沉浸式展览“ADHD in 3D: Step Inside My Mind”，让公众走进多动症患者的日常生活。

展览设有家里、办公区和咖啡厅三个区域，分别展现多动症患者在生活、工作和社交环境中面临的不同困境。“翻找钥匙”的互动游戏，让观展者直观地感受一个简单的任务如何在各种干扰下，变得近乎难以完成。

一个模拟社交场景的互动设置，让公众看到多动症患者在交谈过程中容易因为思维跳跃而转移话题，或者受到外界环境干扰而注意力分散，导致对当下的话题显得不感兴趣。不少人因此在成长过程难以保持长期友谊或亲密关系。（唐家鸿摄）

多动症如何影响一个人的日常生活？“翻找钥匙”的互动游戏，将多动症患者脑海里的各种思绪视觉化，在这一堆写满不同想法的卡片中，要精准找到“钥匙”并非易事。（唐家鸿摄）

展览增进同理心 患者家属吁提升校园意识

家庭主妇冯宝慧（46岁）带着两个女儿来参观，主要是想让10岁的小女儿理解患多动症姐姐的内心世界。妹妹说，她向来觉得姐姐的学习环境“看起来很乱”，现在才明白是因为姐姐注意力容易分散，因此今后会以加倍耐心对待她。

冯宝慧除了希望沉浸式展览今后每年复办，也期待更多社服机构能走进学校，提升教师和学生的意识。

在书房区，一张凌乱的书桌概括多数多动症患者在学习或办公时，经常受到外界干扰而分散注意力的情况。退休者黄月清（68岁）受访时说，这就像是儿子房里的书桌，儿子在28岁那年确诊多动症。

“他经常熬夜、不会管理时间、常找不到钥匙和手机，我和他爸爸一直以为是他的坏习惯或者健忘，其实都跟多动症相关......如果能早点发现治疗，就好了。”

Unlocking ADHD去年8月与慈善机构思健（MINDSET）联合成立专注多动症的辅助中心，至今已为67名患者提供累计532次咨询服务。

辅助中心资深心理咨询师林贞安，本身就是迟至31岁才确诊多动症的患者，因此对成年患者特别感同身受。“成人患者不仅需要了解多动症，还得学会以全新的视角看待自己。心理咨询为他们提供一个安全空间，帮他们应对多动症带来的影响，处理情绪并建立自信。”