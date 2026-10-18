创立于1929年、将于2029年迎来百年华诞的新加坡普救善堂，以三年三项大庆活动铺陈百年盛事。继2024年宋大峰祖师出游、2025年百年回銮之后，2026年10月25日，普救善堂百年大典晚宴将在乌节酒店举行，筵开80席，邀本地善堂与中国潮汕五家善堂代表共襄盛举。

坐落于后港西门巷（Simon Lane）的普救善堂，是本地最早成立的善堂之一。自成立以来，善堂负起救伤恤贫的社会使命，为各族居民施医赠药，赈济茶粥衣物，收尸以殓。二战爆发后，普救善堂与修德善堂养心社、南洋同奉善堂、同敬善堂和南安善堂合组“中华善堂蓝十救济总会”。总会目前共由10所善堂组成。

普救善堂本由一群潮籍宗亲发起，概念源自潮汕地区，立足本地后却不分种族、籍贯与宗教，拓展社会功能，造福广大群众。

成立初期，普救善堂供奉华佗仙师，后来合祭宋大峰祖师和护天元帅，取其施药、济贫、伏魔之义，为社会作出贡献。普救善堂总理林怡丰接受《联合早报》访问时透露，善堂曾请示宋大峰祖师，得到许可在成立95年至100年间举办三场大庆活动，故善堂虽要到2029年才迎来百年，却选择在2026年举办百年庆祝大典。

三项大庆活动中，2024年举行的“宋大峰祖师出游取香茶水”声势浩大。金像出巡后，队伍先到三个地方取香、茶与水，再前往九个友堂参谒，全程超过12小时。游行队伍从普救善堂出发，祖师圣像安坐于全新打造的八人大轿上，先由普救善堂董事率先抬轿，将圣像连轿抬上花车罗厘，再由逾百名善信抬轿游街。2025年，善堂举行“百年回銮”活动，恭请祖师金身回銮中国潮汕。2026年的百年大典晚宴，则是三项大庆活动的压轴。

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走过百年，普救善堂的公益初心始终如一，至今仍设免费中医施诊所，每周营业五天半，从诊断、针灸、推拿、拔罐以至施药皆免费，服务各族年长者与病黎。每逢新年前夕，善堂也举办社区关怀活动，为附近数千名贫困老人和低收入家庭分发度岁金和新年礼包。

普救善堂福利、百年庆典筹委会秘书长白秀凤介绍，这项社区关怀活动每年约有1200名受益者。疫情之后，善堂调整派发方式，活动当天除派发度岁金和新年礼包，还在善堂内办桌，为受益者提供饮食和文娱演出，让他们不必在烈日下排队领取。她补充，受惠者须为67岁或以上的后港政府组屋居民，并持有社保援助计划蓝卡（CHAS）或建国一代卡。

林怡丰指出：“度岁金不只是为了帮助贫困者，另一个目的是为年长者及弱势群体举办社区活动，逢年过节时邀请他们前来同欢共乐。”

在堂务发展方面，普救善堂第一副总理黄伟忠介绍，善堂于1952年购置后港西门巷15号兴建新堂；1990年增购比邻13号地段，并于2003年建成四层楼普救善堂大厦。

随着空间与设施需求增加，司理庄永成补充，2018年开始，善堂内的骨灰瓮与神主牌已不敷应用，善堂因此启动翻新工程；屋顶完成翻新后，又在普救善堂大厦楼上增设骨灰瓮与神主牌。根据规定，骨灰瓮与神主牌的收入只能用于建筑翻新和维修工作，不能随意另作他途。

伴随堂务扩张，善堂的管理方式也逐步走向现代化。林怡丰自2021年起担任普救善堂总理，为确保善堂与时俱进，他推动更现代化的管理模式：人事上增设监管部门，财务上则外包给专业特许会计师，以确保财务报表公正透明。

至于庆典经费与后续规划，善堂也作了安排。财政陈奂霖强调，这系列百年庆典活动的开销约为30万元至40万元，均由董事会内部筹款，不影响普救善堂为社会大众服务的慈善与福利基金，以及善堂活动基金。林怡丰也提到，每逢清明或中元，许多善信前来祭祖，人潮汹涌，他希望在2027年董事会改选后，倡议在善堂内扩建停车场。

百年只是新起点，展望未来，普救善堂将继续扎根社区，守护初心，以更开放、更稳健的姿态，迈向下一个百年。