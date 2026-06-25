新加坡的海港须紧跟科技变革的步伐，将新挑战转化为新机遇，而工会在这不断革新的过程中至关重要。劳资政三方须紧密合作，才能确保港口持续取得成功，并切实保障工友生计。

新加坡海港工友联合会（SPWU）星期六（10月17日）在丽思卡尔顿美年酒店举行晚宴，庆祝成立80周年。国务资政李显龙在晚宴上，获颁联合会的“荣誉会员”，表彰他长期以来对新加坡港口与海事业的支持，以及对劳资政三方合作机制与工会的坚定承诺。

李资政致辞时强调，一个繁荣的枢纽港，将始终是新加坡经济至关重要的一部分。

不能自满 要继续突破6500万标准箱吞吐量

新加坡的海港多年来蓬勃发展，待西部的大士港口在2040年代全面建成，港口吞吐量将达到6500万个标准箱的设计规模。但李资政指出，新加坡不能自满，必须充分借助科技，探讨如何在有限的土地上，进一步突破6500万个标准箱的吞吐量。

李资政提醒，本地区其他港口也在数码化和自动化方面快速发展，甚至有些方面已超越新加坡，如果港务集团放慢脚步或开始自满，就有可能落后和失去业务。

他呼吁港务集团不断自我革新，但也强调不能让工友独自面对这些挑战。“我们比以往任何时候都更需要一个强大且领导有方的SPWU，与充满能力和创新精神的港务集团管理团队紧密合作，共同确保港务集团的成功以及工友的生计。”

政府也会与管理层及工会一道，赋能每一位工友，协助他们掌握所需的技能，抓住这些新机遇。

SPWU成立于1946年，目前有超过1万名会员，来自新加坡国际港务集团、新加坡港务集团、港务集团海事公司，以及为新加坡港口与海事生态提供服务的17家运营商与港口物流公司。

李资政指出，在外人看来，新加坡过去60年看似一路顺遂，迎来一连串的成功，但亲历的人深知我们付出了许多心血、做了许多艰难的战略抉择、经历多次转型，偶尔走过弯路时多痛苦地去纠正。

李资政说：“感谢港务集团管理团队、工会以及工友的共同努力，我们取得了成功，港务集团也取得今日的成就。紧密的团队合作，让我们携手实现任何一方单打独斗都无法达成的目标。”

他也强调，港务集团管理层和工会的互信，使这个团队能够高效合作，帮助工友随着港口的发展和技术的进步，去适应变革。管理层会在工作岗位发生改变时，力求重新培训现有雇员，而不是重新招聘；工会则会劝说工友保持开放心态，抓住培训提升的机会，确保没有人掉队。

李资政指出，一些外地港口的工会选择竭力抗拒科技与进步，认为这是保障工友工作与利益的方式，但随着时间推移，他们的港口与会员最终双双蒙受损失。相对的，“SPWU具前瞻性和开明的理念，不仅惠及了会员，也对港务集团大有裨益”。

港务集团与SPWU之间的深厚互信是在一次次的危机中建立起来的。其中包括2000年代初，港务集团面对马来西亚柔佛州丹绒柏勒巴斯港口的剧烈竞争，被迫采取削减成本、裁员和减薪的艰难措施。当时工会在艰难的谈判中为被裁工友争取到更好的补偿，并与管理层携手拯救公司。集团也在2005年业绩复苏后，发放特别花红与工友共享果实。

如今，SPWU正经历领导层交接。李资政希望新一代的工会领袖，能够从历史中汲取正确的经验教训，也要认识到，旧有策略未必足以应对当前局势。“你必须保持开放和前瞻性的思维，探索新的方法，帮助工人应对新的工作需求与挑战，并在此过程中赢得他们的信任与支持。”

“你也必须努力与工人和管理层共同建立新的契约关系，面向未来，更新劳资政三方合作伙伴关系。”

全国职工总会前秘书长林文兴也在晚宴上获颁“SPWU卓越之友”奖。SPWU在赞词中指出：“（林文兴）的贡献包括加深工会领袖对全球发展的理解、推动企业转型，以及打造建设性的劳资政伙伴关系。”