部分ActiveSG运动设施因空气污染严重关闭三天后，星期六（10月17日）恢复开放。受场地关闭影响的公众，将自动获得退款。

新加坡体育理事会自星期三（14日）开始，按照烟霾情况，陆续宣布关闭不同地区的ActiveSG户外及无冷气设施，并于星期五（16日）扩大至全国所有同类设施。

体理会星期六回复《联合早报》询问时说，当局会自动退还设施关闭期间，公众支付的场地预订费用，以及健身房和游泳入场证费用。至于如常开放的设施，若公众想要取消预订，也可通过网站申请退款。

据体理会提供的数据，烟霾影响了运动设施的使用情况。与10月1日至7日相比，10月8日至14日期间，游泳池使用人次减少约30%，部分户外运动设施的预订量下跌约16%；健身房使用人次则增加约8%。

全岛持续笼罩在烟霾中，又有两项大型户外活动受影响。原定星期六举行、由新加坡基督教青年会主办的“特需者包容性挑战”展延至明年；定于11月1日举行的大东方女子长跑赛则取消，主办方将全额退还报名费，20元捐款除外。

星期天预计下阵雨 PSI介于150至220

国家环境局预测，星期天（18日）的24小时空气污染指数（PSI）介于150至220，处于不健康至非常不健康水平。

新加坡和周边地区预计星期天会下阵雨。由于风向稍微转变，来自印度尼西亚加里曼丹的烟霾料减少，但苏门答腊的烟霾仍会吹向我国。

截至星期六晚上11时，24小时PSI介于129至212；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米65微克至185微克，西部的空气素质最糟。

为了保护弱势群体，政府本周开始分发N95口罩给符合条件的新加坡人，包括建国和立国一代、社区关怀计划（ComCare）受惠者，以及孕妇和孩童等。环境局透露，已有约14%的公众领取口罩。

环境局重申，我国有足够的N95口罩库存，并已从库存中调配逾100万个口罩给零售商。虽然一些店铺可能暂时缺货，但是政府会与商家合作，尽快补充架上的口罩。

新加坡消费者协会提醒公众，在二手交易平台或社交媒体购买口罩和空气净化器时，应提防来历不明的卖家，也不要轻信价格过低的优惠。

乌节路商场外，公众纷纷戴上口罩，路上行人稀稀落落。（唐家鸿摄）

学者：本地下雨只是治标不治本

本轮烟霾中，24小时PSI最高值为星期五记录的229。永续发展与环境部长傅海燕星期五在记者会上说，我国空气质量将持续波动，PSI可能达到危险水平。

对此，新加坡国立大学地理系教务长讲席教授罗斯（Matthias Roth）接受《联合早报》访问时说：“这确实可能发生，但难以预测发生的概率，及何时会达到这一水平。”

他说，PSI要超出300，必须多项因素叠加，包括风向持续把烟霾从苏门答腊或加里曼丹吹向新加坡、当地火势因干旱而加剧，以及本地降雨量不足且大气扩散条件差，导致污染物浓度居高不下。

南洋理工大学国立教育学院气候变化研究学者王靖宇博士则认为，持续干旱是推高PSI的关键气象因素。这不仅会让林火扩大和蔓延，也意味着降雨减少，无法有效冲刷空气中的悬浮颗粒，同时增加扑灭火源的难度。

根据新加坡气象署的预测，未来两周部分地区多数午后会下短暂阵雨。王靖宇认为，本地下雨治标不治本，只能暂时缓解烟霾情况，待雨一停，烟霾仍可能恶化。

公众黄光辉（55岁，经理）周末一般会约朋友踢足球，这周因烟霾而改与妻子到室内的ActiveSG健身房运动。他说：“太太比较常来，她说今天的人比平时多了约三成。但器材足够，大家轮流使用，不会等太久。”