一件原本可能被焚烧的医院旧制服，经过裁剪、缝制和清洗后，成为一顶可重复使用的手术帽。樟宜综合医院将退役制服改造成手术帽，让旧布料重获新生，减少对一次性塑料手术帽的依赖。

几年前，樟宜综合医院更换制服时，麻醉、疼痛、围手术期与重症监护医学科高级顾问医生，也是医院可持续发展专员杨婼媛发现，不少员工家中仍囤积着大量旧制服。若按常规方式处理，这些制服最终都会被送去焚烧。

“身边不少同事都说，不想再把这些旧制服留在衣橱里，但又不想把它们丢去焚烧，所以就一直放着。”

她于是提议，把退役的医院制服改造成可重复使用的手术帽。起初，她只在自己所在的科室收集旧制服；后来消息传开，其他科室，甚至其他医院的员工也纷纷送来旧制服。

随后，医院环境服务部的工作人员与裁缝经过多轮试验和调整，不断改良手术帽的设计、尺寸和结构，确保医护人员在手术室佩戴时舒适贴合。

裁缝林二妹（76岁）负责将这些原本可能被丢弃的制服改造成一顶顶手术帽。她说，视制服的尺寸而定，平均每件制服可制作三顶手术帽，帽子的内衬则采用医院旧毛毯的布料，以提升佩戴时的舒适度。

樟宜综合医院布草部门的专职裁缝林二妹，拥有30多年裁缝经验，虽然从未做过帽子，但拆开一顶手术帽仔细观察后，便画出图纸。如今，她只需45分钟，就能完成一顶手术帽。（邝启聪摄）

至今，医院已将约178公斤的退役医院制服改造成约420顶可重复使用的手术帽。

杨婼媛说，过去，医护人员曾认为一次性手术帽更卫生，但不少研究指出，可重复使用的手术帽与一次性手术帽的卫生程度并无明显差异。

可重复使用手术帽获国际手术室管理规范认可

有研究也指出，部分一次性手术帽甚至存在孔洞，反而可能让更多皮屑掉落。国际上不少手术室管理规范也已更新，认可使用可重复使用的手术帽。

这些手术帽在制作完成后，会先经过专业清洗，才能正式投入手术室使用。医护人员使用后，手术帽也会放入专用回收桶，再以适当温度清洗和消毒。

通过减少旧制服的焚烧量，以及降低生产手术帽所需的新布料用量，医院估计，这项计划已避免产生超过5公吨的二氧化碳排放。

随着可重复使用的手术帽数量增加，医院也减少一次性塑料手术帽的采购和使用量。

2025年，医院采购的一次性手术帽比2022年减少22%，进一步减少塑料废弃物及焚烧量，也降低一次性塑料手术帽所产生的碳足迹。

医院营运支援部处长周婷妮指出，医院内不少环保措施都与手术帽计划一样，由医生主动提出，再逐步推广至其他部门。

例如，手术室常用的脉冲冲洗器，虽然通常只在手术中使用约15分钟，但设备内的电池品质良好，手术结束后往往仍有充足电量。为物尽其用，手术室的护士和技术人员便开始合作拆解设备，回收电池，再分发给其他部门重复使用。部分电池也会提供给院内托儿中心，用于玩具、遥控器和体温计等物品。