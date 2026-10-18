国会议长谢健平率领国会代表团，10月18日至23日访问法国斯特拉斯堡、意大利罗马及梵蒂冈城，以加强议会间的联系，并深化新加坡与欧洲机构的交往。

新加坡国会秘书处星期天（10月18日）发布文告说，谢健平此行将与欧洲议会、意大利议会及圣座的代表会面，以重申议会间的联系，并就区域及国际局势发展交换意见。

随行的议员包括白沙—樟宜集选区议员沙礼尔、工人党秘书长兼阿裕尼集选区议员毕丹星、西海岸—裕廊西集选区议员吕思憓，以及淡滨尼集选区议员陈以君。

在斯特拉斯堡，谢健平及代表团将会见欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）和欧洲议会外交事务委员会主席麦卡利斯特（David McAllister）。这些会晤将提供机会，重申议会间的联系，并就区域及国际局势发展交换意见。代表团也将参观欧洲议会、旁听全体会议，以及访问欧洲委员会和斯特拉斯堡市政府，与其他欧洲议会议员交流。

在罗马，代表团将会见意大利众议院议长丰塔纳（Lorenzo Fontana）、意大利—东南亚双边友好小组主席马斯基奥（Ciro Maschio）及其他意大利议员，以加强新加坡与意大利的议会关系，并就双方共同关心的课题交换意见。

谢健平也将与旅居罗马的新加坡人共进晚餐，加强两国之间人民的联系。

在梵蒂冈城，谢健平及代表团将会见圣座国务卿帕罗林枢机（Cardinal Pietro Parolin），以及负责与各国及国际组织关系的秘书长加拉格尔总主教（Archbishop Paul Richard Gallagher）。文告指出，这些会晤将重申新加坡与圣座的友好关系，并提供机会就区域及全球局势发展交换意见。这个访问也将推动议会交流与民间交往。