明古连回教堂由印度族回教先民于1825年创立，历经多次重建，始终是本地回教社群重要的信仰中心与社区支柱。如今，回教堂迎来创立200周年，约500名回教社群成员、捐款人及义工齐聚一堂，共同见证这一历史里程碑。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈星期天（10月18日）在乌节酒店的庆祝会致辞时指出，本地仅有三座回教堂跨越200年历史，除了明古连回教堂，另两座为甘榜马六甲奥马回教堂（Masjid Omar Kampong Melaka）与桥北路苏丹回教堂（Masjid Sultan）。 他也在致辞中进一步阐述了回教传统中的重要概念“Amanah”（意指信任、托付与责任）。

本地仅有三座回教堂跨越200年历史，除了这座明古连回教堂，另两座为甘榜马六甲奥马回教堂（Masjid Omar Kampong Melaka）与桥北路苏丹回教堂（Masjid Sultan）。（唐家鸿摄）

他指出，Amanah体现了人们肩负的责任，包括照顾所继承的事物，并为后代留下有意义的传承。这种精神支撑明古连回教堂走过两个世纪，也应继续引领回教堂未来的发展。

他鼓励回教堂及回教社群继续培育年轻一代，加强不同社群之间的联系，确保回教堂在未来200年及更长远的岁月里，继续成为一个广迎各方的场所。

扎吉哈也在讲话中，特别提及建筑物流公司MES集团创办人阿都扎利尔（Mohamed Abdul Jaleel）的故事。

阿都扎利尔年幼时从印度金奈随家人来到新加坡。当时，他的父亲经营一家小杂货店，他也帮忙分担工作。明古连回教堂让他和家人找到归属感、社群支持与信仰。

多年后，阿都扎利尔从零开始创办迷你环境服务公司（Mini Environment Service，简称MES），将公司发展成蓬勃经营的企业。他也长期低调行善，支持学生、前囚犯及淡米尔文化遗产的保存，并曾担任明古连回教堂管理委员会主席，现任副主席。

扎吉哈指出，阿都扎利尔的经历体现了Amanah的精神：回教堂曾给予他归属感，而他在有能力后回来服务回教堂。他的故事也提醒人们，应铭记一路上曾给予自己帮助的人，并在有能力时，把同样的关怀与机会传递给他人。

大会现场也推介名为《明古连回教堂200周年——欢庆两个世纪的信仰与服务》（Masjid Bencoolen 200 Years - Celebrating Two Centuries of Faith and Service）的纪念刊，收录许多珍贵的历史档案与照片，记录回教堂自1825年以来的发展历程。