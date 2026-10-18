应对连日的烟霾天气，有跑步团体把长跑训练场地转至商场内，让跑步爱好者在安全的环境下继续为来临的马拉松赛做准备。

本地跑团X-Run在刚过去的星期六（10月17日），首次在滨海广场举行长跑训练，吸引约五成的活跃成员参加，反响不俗。

跑团负责人约瑟夫（Joseph Estrella，49岁）接受《联合早报》访问时透露，跑团成员目前正处于为期16周的比亚迪新加坡国际马拉松备赛计划中；近期烟霾情况不见好转，跑团的公司管理层向滨海广场管理层提出室内长跑的创新构想。

他说：“我们很快就得到商场管理层的支持，允许我们星期六早上7时到9时之前完成训练。”

跑团成员在熟悉场地后，锁定商场二楼的长廊。约瑟夫说，整条长廊跑完一圈约有1.2公里，在首次室内训练中，有成员顺利完成21公里，相当于半程马拉松的距离。

X Run目前拥有超过300名注册跑步爱好者，参与训练的活跃成员约有40人左右。在烟霾来袭之前，跑团的常规训练安排在每个星期一、星期三和星期六；长跑训练通常维持在120分钟左右，户外训练路线多集中在东海岸公园或滨海湾一带。

约瑟夫说：“烟霾期间，很多成员都选择到健身房训练，但是除了健身房要排队等用器材外，一连两小时在跑步机上长跑是非常枯燥磨人的，所以我们的这个替代方案也获得很多成员的积极响应；最重要也是让成员们能够继续享受与团队并肩奔跑的乐趣。”

参与室内练跑的跑团成员黎传盛（31岁）每个星期跑六次，主要是为了备战接下来的两大马拉松赛事和Hyrox体能赛。

他受访时说：“我们目前正处于为马拉松积极训练的阶段，这段时间我只能在跑步机上训练，现在能和朋友们一起换个环境，状态感觉好多了。当然最重要的一点是，这类活动必须是有组织地进行，并且要事先获得批准。”

据了解，X Run跑团的管理公司在滨海广场开设门店，专门为跑步爱好者提供相关服务和售卖体育用品。