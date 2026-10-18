因歌台结缘五十载，六旬妇前后筹备两个多月，花8500元办歌台，为老伴庆祝80岁大寿。

《新明日报》报道，位于大巴窑1巷第403B座组屋楼下，星期五（10月16日）举办一场别开生面的贺寿歌台，从下午5时30分至晚上9时许。

歌台由精义娱乐制作，由“双语天后”李佩芬担任全场主持，飞航大乐队负责伴奏，灯光音响则由义峰舞台设计负责。当天共有10名歌手轮番登台演出，除了“歌舞怪杰”吕伟伦，还有赖星丞、黄怡雯、陈杰乐、紫谣、陈翔、小C、谢胜之、李爱玲和“福建歌王”庄清玉。

筹划这场庆生歌台的是罗女士（60多岁），她受访时说，这是她特别为老伴刘宏俊筹办的节目。

她说，大约50年前，她追看歌台时认识刘宏俊，两人因此结缘。今年恰逢老伴80岁大寿，所以特地筹办一场歌台为他庆生。

“两个多月前，我就去找当局帮忙，之后到警局申请许可证，再拟定歌手名单，做了很多准备。”

罗女士说，她前一天一早就到现场，开始帮忙安排椅子和布置会场，一直忙前忙后，直到歌台结束。

“前后大概花了8500元，也准备了自助餐给大家吃，都是简单菜色，如炒饭、炒面、咖喱鸡、咕佬肉等。主要是热闹一下，唱一些大家喜欢听的老歌。”

歌台活动到中场时，众人还捧出一个大蛋糕，为刘宏俊唱生日快乐歌。

谈及两人最喜欢的歌曲时，罗女士说，歌台接近尾声时，李佩芬演唱了《爱情的酒拢未退》，是他们当天最喜欢的歌曲。

完整报道，请翻阅2026年10月18日的《新明日报》。