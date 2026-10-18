阿裕尼地铁站外，数十只乌鸦被射杀，引起公众关注。记者走访时，附近商家称行动有效，可以管控乌鸦数量。

这场乌鸦射杀行动于星期四（10月15日）傍晚约6时，在阿裕尼地铁站外展开。

根据网上流传的视频与照片，不少公众聚集在地铁站周围，观看射杀乌鸦的行动。当局在草地周围拉起了封锁线，以确保安全。

现场可见两名工作人员站在一道绿色屏障后方，其中一人举枪朝空中射击，另一人则在后方戒备。随着枪声响起，多只乌鸦掉落在草地上。

记者事后走访，不少商家表明，射杀行动成效显著，行动隔天，乌鸦数量明显减少。

中餐馆店员余小姐（40岁）受访时说，店铺对面就是露天停车场，以往不少食客的车辆都会被乌鸦粪便弄脏，因此有不少人向有关当局投诉。“昨天开枪射杀乌鸦的行动很有效率，几乎每一枪都射中乌鸦，感觉差不多杀了几十只。”

另一家餐馆的职员林先生（50岁）也透露，以往只要稍不留神，乌鸦就会飞到碗盘回收处，啄食剩菜剩饭。

“（行动）蛮好的，今天看起来乌鸦少了些，但还是有乌鸦啦。”

另一名不愿具名的店员透露，自己在这里工作一年多，一直都有鸟患问题。

“有时候傍晚大群乌鸦压顶，好像恐怖片一样，虽没看过有攻击人，但很多客人的车中招，还是管一下比较好。”

不过，也有人认为射杀行动场面大，担心枪声扰民。

附近居民郑女士（50岁，文员）说，她当天经过阿裕尼地铁站时，看到大批公众聚集在附近，围观射杀行动。

她说，自己认同通过射杀乌鸦来管控数量，但枪声响亮，难免会对附近居民造成干扰。

完整报道，请翻阅2026年10月18日的《新明日报》。