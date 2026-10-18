狮城汽车驾驶被指在新山违法U转，疑不满被后方马国罗厘乘客丢东西砸车，停车质问对方时遭挥拳攻击。

这起事件发生于星期六（10月17日）下午4时许，地点位于新山大丰花园一带的苏特拉路（Jalan Sutera）。

狮城汽车被指违法U转，车身阻碍交通。（取自脸书）

根据脸书专页SGRV ADMIN上传的一段行车记录仪画面，该道路是双车道，事发时右边车道交通缓慢，一辆挂着新加坡车牌和“P牌”的白色MG（名爵）汽车从对面车道Ｕ转，挡住了一辆马国罗厘，车身还一度占据原本通畅的左边车道。

视频显示，坐在马国罗厘前座的男乘客疑不满狮城汽车驾驶“插队”，便放下车窗，朝汽车抛掷像是胶带的物品。

汽车驾驶见状后，将车子停在两车道中间，罗厘男乘客则在双方驶近时，开始朝汽车驾驶指手画脚。

汽车驾驶之后打开车门，相信是想上前质问对方，这时罗厘男乘客跑下车，并朝仍在车内的汽车驾驶挥拳。

画面显示，罗厘男乘客情绪激动，一连朝汽车驾驶身上挥了两拳，再打击车身三拳，并砸下汽车侧镜。

汽车驾驶遭罗厘乘客挥拳攻击时，把身体倾向一旁，而坐在汽车前座的一名乘客也连忙挥手护身。

罗厘乘客砸坏汽车右侧镜后，欲返回罗厘。汽车驾驶起身，疑似通过车窗说了些什么。被激怒的罗厘乘客听闻，随即折返再朝车身补上一拳，才上车离开。