歌台艺人何佩霖在路边等候停车位约30分钟，事后接获200元罚单。她原以为缴清罚款便告一段落，岂料仍收到当局来信，通知她须出庭。

她进一步查询后才得知，缴付罚款后还须通过OneMotoring申报个人资料。

何佩霖受访时说，她去年12月5日在后港唱完歌台后，开车载着家翁和儿子到实龙岗路上段吃晚餐。抵达后因找不到停车位，她只好在路边亮起警示灯等候。

“那一带的店屋前面有停车格，但当时没车位，我在旁边等了30分钟才有车位，当晚路上也没什么车，没想到会中罚单。”

今年7月某天，她打开信箱时才看见当局寄来的罚单，甚至被要求上庭，吓得她立即致电陆路交通管理局查询。“官员告诉我，如果不付罚款，就要上庭。我立刻线上缴付了200元。”

原以为缴清罚款后便没事，岂料10月11日又收到当局来信，通知她在星期二（10月13日）出庭。

她查询后才得知，除了缴付罚款，还须通过OneMotoring申报个人资料。信件上是有写明，但在下方且字体小，她一时忽略没有看到。

她解释，因当初缴款时，由一名陆交局的职员一步步指导她处理，但对方没告知还须另外申报资料。“以往的做法是在信件填写资料后寄回去，没想到如今还须申报资料，我以为缴还罚款后就解决了。”

她日前亲自到陆交局询问时，被告知若不出庭，可能会被通缉，让她感到无奈。

何佩霖说，当局表明曾寄出两封提醒信，但她均未收到，让她感到不解。“如果收到，我怎么可能不处理，弄到现在要上法庭？”

她也感叹，如今许多账单和通知都已电子化，自己却没有每天查看电子邮箱的习惯，因此希望当局能通过更直接的方式提醒公众。