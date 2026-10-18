牛车水厦门街凌晨发生车祸，一辆汽车疑失控撞上另外两辆车后，再撞上远东广场的围挡。两名坐在酒吧外的民众受伤送院，一名37岁女驾驶涉嫌酒驾被捕。

这起事故发生在星期六（10月17日）凌晨12时45分左右，地点是厦门街往克罗士街（Cross Street）方向。

一辆灰色汽车的车头撞入远东广场（Far East Square）一处围挡。围挡上可见一家即将开业的音乐餐吧的宣传广告。（取自SGRV FRONT MAN脸书）

根据脸书专页SGRV Front Man发布的贴文，一辆汽车疑似失控撞上另外两辆车后，再撞向一建筑物。

照片显示，一辆灰色汽车的车头撞入远东广场（Far East Square）一处围挡。围挡上可见一家即将开业的音乐餐吧的宣传广告。现场还有一辆灰色汽车和一辆蓝色的汽车停在路旁，皆有交警在旁调查。

警方答复《联合早报》询问时说，于当天凌晨12时45分左右接获通报，指厦门街往克罗士街方向发生交通事故，涉及三辆汽车，以及当时坐在一家酒吧外的两人。

一名25岁女子和一名35岁男子在意识清醒下送院。另一名39岁男驾驶则受轻伤，但拒绝送院。警方也逮捕了一名涉嫌酒后驾驶的37岁女驾驶。

新加坡民防部队答询时说，将两名伤者送往新加坡中央医院就医。

案件仍在调查中。