如果有一天能看清这个世界，9岁的林晋贤最想看见的，是天空中的云朵。

林晋贤出生时双目失明，两只眼睛各经历一次眼角膜移植手术后，如今左眼拥有约一成视力。尽管视力受限，他却展现出过人的音乐天赋，学习钢琴不到一年，就在视障人士才艺比赛“VI Got Talent”，从一众成年选手中脱颖而出，获得亚军。

林晋贤拥有出色的音乐记忆力，只要听过两三遍旋律，就能凭记忆在钢琴上弹奏出来。他希望有朝一日能走出新加坡，登上更大的国际舞台。

谈起未来的目标，他兴奋地说：“我希望我的社交媒体平台能有1万亿名粉丝！”

配合国际白手杖日，新加坡视障人士协会（Singapore Association of the Visually Handicapped，简称SAVH）星期天（10月18日）在滨海湾花园花田大厅举办成立75周年庆祝活动，为32名来自小学、中学、特殊教育学校、高等教育学府及大学的学生颁发“陈济民助学金”（Tan Chay Bing Bursary Awards），每人获得1500元至4000元，总额达5万9400元。

除了颁发教育助学金，庆祝活动还举行了才艺比赛“VI Got Talent”，让视障人士一展才华。

来自SAVH旗下特殊教育学校励航学校（Lighthouse School）的林晋贤，是第二次获得助学金。

另一名受惠者是就读于布兰雅坡小学（Blangah Rise Primary School）的伍家骏（9岁）。他的父亲伍国才（64岁）两年前确诊夜盲症和肺纤维化，因视力问题无法继续驾驶德士，失去原有收入来源。

伍国才（右）两年前确诊夜盲症和肺纤维化后，家庭开销全靠妻子阮氏庄当清洁工的约1500元月入维持。在儿子伍家骏获得“陈济民助学金”后，他才有能力为儿子安排补习。（林明顺摄）

伍国才一家三口住在两房式组屋，家庭开销全靠妻子阮氏庄（Nguyen Thi Trang）当清洁工，每月约1500元的薪金维持。

随着视力逐渐恶化，伍国才无法像过去一样辅导儿子的功课。如今，儿子获得教育助学金，让他可以为孩子安排补习。

伍国才说：“我的儿子梦想长大后成为足球运动员，我希望他可以用功读书，实现梦想，将来回馈社会。”

律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆是活动主宾，他致辞时指出，要建设有归属感的社会，不仅是提供服务或推出计划，更重要的是让残障人士感受到自己是社会的一分子。

他说：“对视障人士而言，归属感需要通过实际的方式建立，例如通过他们可以理解的方式获取信息、无需通过第三方传话，直接沟通，还有被邀请加入同学聚会，或同事聚餐。”