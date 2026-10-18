从羽毛球门外汉到爱上羽毛球，后来更成为羽毛球裁判。这个再普遍不过的运动，却丰富了李锦鸿的人生，开启多姿多彩的退休生活。

前工程师李锦鸿（67岁）接受《联合早报》访问说，他是在31岁时才接触羽毛球。当时公司举办了内部运动赛事，尽管不会打羽毛球，他还是决定去尝试。

“我是团队打得最差的那一个。我就给自己一个挑战，要提升技能，便设立了兴趣小组，每周六训练。我们的小组一开始不到10个人，后来球员慢慢增加到三四十名……羽毛球有种难以言喻的魅力，你会爱上它，然后每周就期待星期六的到来。”

40岁开始规划退休生活时，李锦鸿希望可以做自己喜欢的事情，当时就萌生成为羽毛球教练或裁判的念头。

他说：“我热爱羽毛球，为何不尝试边打球，边赚点外快？”

裁判席实为最佳观赛位 近距离观察球员战术技巧

李锦鸿说，由于当时还是全职工程师，若要当教练，时间安排缺乏灵活性，难以招生，因此决定参加培训，成为羽毛球裁判。渐渐地，他便喜欢上这个岗位。

“裁判的座位是全场最好的观赛位置，可以近距离观察优秀球员的策略和技术，这让我心满意足。”

如今，李锦鸿不仅是羽毛球选手，也是裁判，还是一些赛事的裁判长，同时负责举办羽毛球赛事。他也是网球裁判，并积极参加游泳比赛。

他笑说：“退休后的生活还比上班时更忙碌，但我很开心。”

李锦鸿提醒记者，在规划退休生活时，可以先思考自己喜欢什么，然后一定要积极实践。“不要等到退休后才想！”