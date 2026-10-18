全岛所有地区24小时空气污染指数（PSI）有所好转，但仍在不健康水平；全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则显著下降至100以内，介于35微克至82微克之间。

国家环境局网站的数据显示，截至星期天（10月18日）傍晚5时，西部的空气素质依然最差，但PSI从上午的最高230点，下降至目前的197点，从非常不健康回归至不健康水平；

中部、东部和南部分别达到152点、146点和142点。同处于不健康水平的北部稍低，达112点。

之前，24小时PSI最高值为星期天早上录得的230点，写下今年新高。

星期天下午的PM2.5显著好转。西部、中部和东部的PM2.5分别是68微克、56微克和82微克的偏高水平；北部和南部则显著降至36微克和35微克，回归正常水平。

环境局之前预测，星期天的24小时空气污染指数介于150点至220点，处于不健康至非常不健康水平。

新加坡和周边地区预计星期天会下阵雨。由于风向稍微转变，来自印度尼西亚加里曼丹的烟霾料减少，但苏门答腊的烟霾仍会吹向我国。