受烟霾影响，部分国人转向室内运动，新加坡体育理事会的游泳池使用量和部分户外运动设施的预订量显著减少，健身房使用量则有所上升。有私人健身房业者也观察到，旗下部分分店的客流增幅达30%，私人教练服务的需求随之上升。

据体理会提供的数据，10月8日至14日期间，游泳池的使用人次和部分户外运动设施的预订量，分别比前一周（10月1日至7日）下降约30%和16%；健身房的使用人次则上升8%。

私人健身房业者也观察到烟霾期间的运动习惯变化。负责兀兰一带两家Anytime Fitness的经理吴佳慧告诉《联合早报》，烟霾开始弥漫到我国后，对健身房的整体咨询量有所增加，增幅约为5%到10%，尤其在空气污染指数（PSI）达到不健康水平那天人流和咨询量突然增多。

店里有更多来自其他分店的会员前来锻炼，原本习惯使用户外游泳池的常客，开始转而在室内进行锻炼。

她说，过去平日和周末的人潮通常在傍晚时分才开始出现，现在平日的人潮比以往更早到来，周末更是从上午9时起就开始涌入。“也有不少ActiveSG的会员来询问，因为ActiveSG人潮明显增多，加上我们Anytime Fitness24小时全天营业。”

GoFit：会员到访频率提高

GoFit世界城（Great World City）联合创办人王俊豪说，烟霾情况恶化后，健身房的会员报名人数增加了约10%，现有会员到访的次数也增加。例如，一些原本每周到访两次的会员，如今每周会来三至四次。

“主要是因为人们希望在室内舒适的环境中继续锻炼，同时避免吸入户外的污染空气。”

烟霾情况恶化后，一些私人健身房如GoFit世界城分店的会员到访次数增加。（陈斌勤摄）

健身房的器材使用情况也出现变化，有氧运动器材的需求明显增加，尤其是跑步机，高峰时段使用率高。

王俊豪说：“过去，一些会员会先在户外跑步或骑脚踏车，再到健身房进行力量训练。烟霾情况恶化后，许多人索性把整套训练计划都转到室内进行。”

业者表示，受烟霾影响，私人健身房的一些会员会把户外的跑步或骑脚踏车训练，改到健身房进行。（陈斌勤摄）

健身房加强防霾措施

另一健身房业者Extreme Fitness在新加坡经营11年、目前拥有七间分店，其中一名负责人肖恩（41岁）说：“新加坡民众普遍有很强的健康意识，他们注重合理膳食，并积极寻求各种方式，以实现更长寿、更高质量的生活。正因如此，烟霾带动了会员到健身房的频率，以及对教练指导服务的需求。”

他说，在PSI较高的新加坡西部，旗下三间分店的客流量普遍增加约20%至30%。与此同时，选择私人教练指导的年长顾客人数也增加近15%至20%。

“此前，他们常聚集在公园里一起打太极拳或进行其他健身活动，但我们建议他们在这期间尽量选择在室内活动。”

为应对烟霾期间的需求，Extreme Fitness也采取了一系列措施，包括增设空气净化器、加强空气流通，以及控制场馆内的人数。对于身体不适、出现咳嗽或呼吸困难的顾客，教练会建议他们暂停训练，并视情况改为居家锻炼。