我国星期一的24小时空气污染指数（PSI）预计介于101至190点，处于不健康水平，但情况比连日来的非常不健康水平有所缓和。

国家环境局星期天（10月18日）傍晚预测，新加坡及周边地区星期一（19日）将有阵雨。风向预计为东南偏南风或南风，这有助减少印度尼西亚加里曼丹的烟霾飘向新加坡。然而，来自苏门答腊的部分烟霾可能会继续飘向我国。

星期二（20日）则预计刮东南风或南风，新加坡周边也将出现阵雨，这也可能会减少烟霾从加里曼丹飘至本地。

然而，从星期二晚间起，风向很可能转为东南偏东风，这可能会在夜间将加里曼丹的烟霾吹向我国。

全岛所有地区的PSI于星期天下午6时有所好转，但仍维持在不健康水平；全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则显著下降，介于36至69微克。

环境局说，新加坡星期天上空多云；由于风向转为南风，空气质量因此有所改善。然而，来自加里曼丹的部分烟霾继续向新加坡飘移，苏门答腊岛上空也观察到了烟霾。

环境局网站资料显示，加里曼丹和苏门答腊于星期天探测到大范围火点。据观察，苏门答腊和加里曼丹南部都探测到火点散发出的烟羽（smoke plumes）。