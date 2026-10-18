本地烟霾情况持续，使全岛的N95和其他等效口罩一度缺货，但不少商家表示正补充货源，部分门市的N95和FFP2等口罩已陆续上架。

《联合早报》记者星期天（10月18日）走访中部、西部和南部等几个地区，了解口罩供应情况。能防霾的N95、KN95、FFP2和KF94等口罩，在一些超市和大型连锁药妆店依旧缺货或已经售罄。

碧山第八站（Junction 8）和大巴窑中心的屈臣氏门店，目前仅售有普通口罩，后者还张贴N95和KN95口罩售完的告示。不过，这两处的仁益西药房（Unity）都有售卖FFP2口罩。

油池坊的仁益西药房同样口罩库存较足，除了普通医用口罩，还有两个尺码的FFP2口罩，每盒20片，售价32元。油池地铁站的连锁药房Guardian各类口罩仍断货，架子上空荡荡。店家之前还贴出限购告示，每人每天仅可购买两盒各款防霾规格的口罩。

兀兰邻里商场888 Plaza的平价超市，以及碧山巴士转换站旁的昇菘超市等处，同样只剩普通口罩。昇菘超市店员透露，前几天KN94口罩一度来货，不过很快卖完。

面对供应紧张情况，商家表示已经取得相关货源并将陆续补货。

屈臣氏新加坡发言人星期天答复《联合早报》询问时说，随着近期空气污染情况恶化，防护口罩的需求突然大幅攀升，销量达到两周前的五倍以上，导致各门店及线上销售渠道的口罩库存暂时不足。目前屈臣氏已确保额外货源，预计最迟这个星期会陆续为各门市和线上销售渠道补货。

平价超市星期六（17日）晚在脸书发文说，与N95等效的FFP2口罩目前在全岛所有平价超市、仁益西药房，以及平价集团的线上平台都可买到。平价称目前口罩货源充足，将确保持续供货，同时鼓励顾客按家庭所需购买，并留意最新烟霾信息。

邻里商铺方面，碧山一带的廉价日用品商店ABC的店员说，据悉，母公司Radha Exports订购的N95口罩已送抵仓库，但尚未分派至各门店。目前架上仅售有散装包装的KF94口罩。

美妆店Venus Beauty的碧山门店目前只剩少量日本进口的防花粉口罩，据店员说，N95口罩可能来临周二来货，但不确定货量多少。

新加坡消费者协会会长杨益财早前提醒，购买二手口罩和空气净化器要提高警惕，尤其是通过社交媒体购买的防霾用品，因卖家身份难以核实；随着供应恢复，消协也呼吁公众不要大量囤购口罩。

家住义顺的林欣卉（24岁，学生）星期天外出吃饭时，到一些药店查看，但没买到口罩。她说：“原本我觉得烟霾没什么，但上周开始严重，就想着这几天有出门就找找看。找不到的话，可能就上网买，希望有货。”

油池周姓居民（36岁，家庭主妇）走了多家店后买了一盒普通口罩。她说：“我走了好几家店，N95都没货，虽然有FFP2口罩，但是要30多元，太贵了，普通口罩才5块多，我不常出门，普通口罩应该还可应付。”