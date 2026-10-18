脸书上的“投资专家”提供独家投资建议或免费股票分析？这可能是新的投资诈骗手法！

警方星期天（10月18日）发文告提醒公众，提防一类新型投资诈骗手法。骗子会在脸书冒充知名投资者、投资专家或财经名人，以提供独家投资建议、免费股票分析或低风险高回报为诱饵，诱骗公众通过虚假投资平台投入资金。

骗子会在脸书刊登广告或设立专页，冒充知名投资者、投资专家或财经名人。（新加坡警察部队提供）

公众点击广告后，会被引导至外部网站，再转到WhatsApp聊天或私人对话，与冒充投资专家或财务顾问的诈骗者联系。（新加坡警察部队提供）

骗子会冒充上述人士在脸书刊登广告或设立专页，公众点击广告后，会被引导至外部网站，再转到WhatsApp聊天群组，与冒充投资专家或财务顾问的诈骗者联系。

游说下载“投资App” 诱导受害者不断加大金额

骗子随后会游说受害者下载投资应用程序，或登录由他们操控的交易网站，并提供所谓的投资建议，诱使受害者不断加大投资金额。

公众点击广告后，会被引导至外部网站，再转到WhatsApp聊天或私人对话，与冒充投资专家或财务顾问的诈骗者联系。（新加坡警察部队提供）

受害者通常在无法提取资金，或诈骗者失联后，才发现自己受骗。

警方建议公众采取“ACT”三步骤防范诈骗。“A”代表“Add”，即在手机上下载ScamShield应用程序；“C”代表“Check”，即通过官方渠道核实信息，以确认是否存在诈骗迹象；“T”代表“Tell”，即一旦遇到诈骗，应立即向有关当局通报，并提醒身边的亲友。

公众若要了解更多防范诈骗的信息，可浏览www.scamshield.gov.sg，或拨打1799诈骗热线。