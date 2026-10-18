星期天（10月18日） 是农历九月初九，不仅是九皇大帝诞辰的最后一天， 更是信徒恭送九皇爷回銮的大日子。当晚，大批信众到东海岸，参加送驾活动。

九皇爷是道教和民间传说的星神。每年农历八月底至九月中旬，本地不少庙宇都会进行近10天的庆典。

凤山宫总务萧建南受访时说，对信众而言，送九皇爷不仅是宗教仪式，更承载着感恩、祈福及传承文化的意义。活动当天，庙里吸引了将近2000人参加，东海岸也有近500人聚集送驾。

鉴于烟霾情况，萧建南说，庙方会参考国家环境局的空气质量数据及健康指引适时调整安排，并提醒年长者、儿童及患有心肺疾病的信众视自身状况参与，避免长时间逗留户外。活动现场也备有口罩，供有需要的信众及义工使用。

东海岸集选区议员、律政部长兼内政部第二部长唐振辉出席送驾活动。他受访时说，自己并非道教徒，但10多年来都参与如切及本地道教社群的九皇爷诞活动。他认为，这是对不同宗教信仰表达尊重的一种方式，也有助促进多元文化和谐。

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他说：“最近的烟霾情况让主办方和信徒都面临更大的挑战，但大家的虔诚与社区凝聚力依然有目共睹。”