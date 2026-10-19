刘怿萱自小就活泼，并没觉得自己与其他小孩有什么不一样，但父母在她就读幼儿园时发现端倪：在远处叫她时无法获得回应；近距离谈话时，她也经常要求父母把话再说一遍。

到了7岁那年，医生诊断出刘怿萱天生有中度至重度的感音神经性听力损失。如果不使用助听器，即使要听清一般音量的谈话，也会非常吃力。

感音神经性听力损失一般是因为内耳、听觉神经或中枢听觉系统出现病变，导致声音信号无法正常转化，或无法传至大脑。

刘怿萱的听力问题还伴随言语障碍，需要接受言语治疗。耳朵上挂着显眼的助听器，凸显她与其他小孩的不同之处，也渐渐形成一道鸿沟，让她觉得难以融入“正常”学生社群。

刘怿萱如今25岁，是一名初入职场的建筑师。使用耳内式助听器，让她从外形上看来与一般人无异，日常生活也没多大障碍。不过，她没忘记自己的听力障碍，尤其是无法佩戴助听器或助听器突然没电时。

正因为理解当中困难，刘怿萱在校选择硕士论文题目时，决心把所接受的专业训练与生活经验结合起来，设计一个包容性设计工具包，说明可如何调整建筑设计来照顾听障者的需求。

比如避免走廊出现急弯，而是应柔化走廊转角的线条、降低转角的角度。这减少视觉盲点，听障者即使听不见或听不清楚声音，也能知道有人走来，避免相撞。这样的设计也能惠及使用轮椅的人、推婴儿车的父母和年长者等。

在撰写论文前，刘怿萱与其他听障者密集交流，收集意见。她过后进行大量研究，以建筑设计解决听障者的生活痛点。她的一番努力获得表扬，去年获颁吴作栋协立奖（Goh Chok Tong Enable Awards）。

“我不是100%满意所设计的工具包。我觉得仍有改善的空间，能收录更多解决方案，让我们的社会更具包容性、更有爱心。”

刘怿萱目前利用工余时间改进工具包，希望工具包日后能获广泛利用，甚至被建设局采纳为其中一份通用设计指南。