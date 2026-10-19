为员工提供定期的职业与技能检讨，鼓励个人持续检讨事业目标；为中小企业提供结构化路径，支持雇主实行以技能为重的招聘方式……实践技能优先中心将推动雇主采纳以技能为重的良好作业方式。

成人学习学院旗下的实践技能优先中心（Centre for Skills-First Practices）星期一（10月19日）配合“技能创前程节”（SkillsFuture Festival），推出技能优先行动框架（Skills-First Framework for Action）。

由技能及人力发展局、全国职工总会、新加坡工商联合总会、新加坡全国雇主联合会和新加坡社科大学共同制定的行动框架，列出12项“技能优先”策略的建议。

例如：发展“技能优先”企业转型路径，协助企业评估劳动队伍需求和能力、重新设计工作和招聘方式等；帮助管理者和中小企业掌握能力，在日常运作中实践“技能优先”。

实践技能优先中心将设立技能优先观测组（Skills-First Observatory），通过问卷调查、劳动力市场和就业数据等信息，留意个人和企业采纳这些良好作业方式的进展和成效。

评估指标也可包括人们多常检讨个人技能，利用相关信息来规划事业，以及雇主在招聘、分配职务和升职决定方面对技能的重视程度等。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏致辞时指出，政府11年前推出“技能创前程”并投入资源，鼓励人们提升技能，计划取得的成果令人鼓舞。其中，本地居民员工参与培训的比率在2025年达到54.8%新高。转业计划参与者中约90%在24个月后继续就业。

她说，技能优先并不是新概念，一些雇主已付诸于行动。人工智能改变工作形式，人性化的技能如判断力、在新情境的应用能力等依旧重要。技能优先行动框架旨在将个别企业的良好作业方式推广至各领域，提出方案让机构试行并探索，实践技能优先中心则从中收集数据，了解可行的方式。

她说，如果实行得当，技能优先的作业方式将支持员工的事业发展，为他们开拓新机会。雇主也可以更有效地扩大人才库。