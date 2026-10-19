阿裕尼地铁站外日前射杀乌鸦引起关注，公众质疑残忍及闹市用枪安全。网上请愿停止扑杀城市鸟类已获逾2500人联署。国家公园局指出，重启射鸦半年多，已在全岛超过20个地点射杀逾2500只乌鸦。

公园局答复《联合早报》说，自今年3月24日恢复射杀乌鸦以来，行动范围已从九个地区扩大至包括宏茂桥、蔡厝港和芽笼等20多个地区。

阿裕尼清除逾70乌鸦巢穴

当局7月公布，射鸦行动首四个月已射杀逾500只乌鸦，如今累计超过2500只。

公园局证实，当天在阿裕尼地铁站旁射杀乌鸦是为了控制该处的乌鸦数量。当局此前也通过清除巢穴、设置陷阱及修剪树木等方式控制乌鸦，2025年1月至今年4月在阿裕尼区清除逾70个巢穴、捕捉逾100只乌鸦。但因乌鸦适应能力强，渐对陷阱有戒心，当局于是以射杀作为补充措施。

公园局说，在选择射杀地点时，会把乌鸦数量、行动安全，以及乌鸦是否已对陷阱产生戒心等因素考虑在内。未来也将继续研究其他地点，逐步扩大行动范围。

阿裕尼先清巢捕捉 射杀作补充

公园局上星期四（10月15日）在阿裕尼地铁站外射杀乌鸦，吸引不少公众围观。根据网上照片和视频，草地上散落着多只乌鸦，两名工作人员站在绿色围挡旁，一人持枪朝向天空，附近架起梯子和警戒线，现场还有一个疑似装有轮子的乌鸦模型。

一些网民觉得射杀乌鸦的方式过于残忍，觉得在地铁站和商店附近用枪不安全，并建议改用陷阱等方式。但也有网民说，乌鸦具攻击性，有必要采取措施控制数量。

针对安全问题，公园局强调，射鸦行动会严格遵守安全程序，包括封锁射杀区域、设置警告标志，以及部署安全人员维持秩序，引导行人和车辆。

记者星期一（19日）到阿裕尼地铁站旁了解情况时，数十只乌鸦在空中盘旋聒噪，始终不落地，相信是受射杀行动的影响。

附近餐馆郑姓服务员（42岁）称，射杀行动前，空地每天傍晚5时至7时许会有数百只乌鸦归巢，叫声震耳欲聋，但它们不常靠近顾客，对生意影响不大。

居民杨振隆（67岁，退休人士）约两年前曾被乌鸦攻击。他当时到餐馆打包晚餐回家，经过空地时被几只乌鸦围攻头顶，所幸他戴了帽子，没有受伤。“乌鸦长期‘占树为王’，令人烦躁。”

居民魏婉仪（27岁，空姐）说，居民对乌鸦见怪不怪，傍晚路过会尽量绕过空地。她理解很多人觉得射杀残忍，但乌鸦数量确实减少许多，她因此支持射杀措施。

“公园局的其他措施，效果似乎都不如射杀来得直观。”

网上请愿促公开数据 咨询福利组织

有网民发起请愿呼吁当局停止射杀行动，至截稿前已有逾2500人签署。（网站截图）

射鸦消息传开不不久，网上很快出现名为《停止在新加坡扑杀城市鸟类：呼吁以同理心和谐共存》的请愿。记者星期一早上8时截图时已有2535人联署。

发起方认为，长期依赖扑杀未必能解决鸟类数量增长的根源，且缺乏最新的全国乌鸦数量调查数据，难以确定乌鸦是否确实大量繁衍，还是公众举报意识提高所致。

请愿提出三项主要诉求：公开城市鸟类数量及管理措施成效等数据；加强乌鸦、鸽子和八哥等四种城市鸟类的法律保护；扑杀前咨询居民和动物福利组织，并安排独立观察员监督。

发起方主张扑杀应是最后手段，呼吁优先考虑减少人为食物来源等更人道、可持续的方式。

公园局：家鸦属入侵物种 射杀仅辅助

公园局指出，家鸦属入侵物种，威胁本地生物多样性，带来噪音卫生问题，护幼时还会攻击居民。当局强调，射杀仅为辅助措施，会继续通过捕捉、清除巢穴、减少食物来源及调整栖息环境等方式控制乌鸦数量，公众切忌喂食并妥善处理厨余。