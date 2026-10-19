本地空气质量持续改善，东部、南部和北部三个地区的24小时空气污染指数（PSI）回落至适中水平，低于100点；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度也恢复正常水平。

国家环境局数据显示，截至星期一（10月19日）上午10时，24小时PSI介于86至129点。其中，东部、南部和北部的PSI处于适中水平，分别为99点、94点和86点，相比清早6时有所回落。西部和中部则为129点和108点，仍处于不健康水平。

全岛一小时PM2.5介于每立方米38微克至74微克。东部、南部和北部的PM2.5浓度也恢复正常水平，分别为每立方米45微克、38微克和50微克。中部和西部则仍偏高，分别为58微克和74微克。

由于风向改变，环境局星期天（18日）预测，星期一的24小时PSI介于101至190点，处于不健康水平，但情况比连日来的非常不健康水平有所缓和。