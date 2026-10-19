樟宜机场今年第三季接待的旅客同比增长0.4%，达到1740万人次；航空货运量则同比增加8%，达到57万4000公吨，主要受人工智能相关半导体和电子产品运输需求带动。

樟宜机场集团星期一（10月19日）发布的第三季运营数据也显示，今年7月至9月，机场飞机起降总次数达9万3900次，同比增加2.5%。

客流量增长主要由欧洲、东北亚和西南太平洋地区带动。客流量最多的五大市场依次为中国、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚和印度。

在10大市场中，越南客流量同比增长20.5%，增幅最大；中国则增长10.4%。

第三季最繁忙的五条航线，依次为吉隆坡、雅加达、登巴萨（峇厘岛首府）、曼谷和上海。在10大最繁忙航线中，东京和墨尔本航线的客流量增长最强劲，分别增加5.2%和5.1%。

航空货运方面，樟宜机场第三季处理57万4000公吨货物，同比增长8%。出口和进口货运需求保持强劲，尤其是人工智能相关半导体和电子产品的运输需求。

最大的五个航空货运市场分别是中国大陆、美国、澳大利亚、香港和印度。

樟宜机场集团航空枢纽与货运发展部执行副总裁林振杰说，第三季航空旅行需求保持韧性，增长主要来自欧洲和东北亚市场。

他说，尽管航空公司继续应对居高不下的燃油成本及其他运营压力，樟宜机场仍将致力于与合作伙伴加强航空联系、拓展具发展潜力的航线，并探索新机遇，以巩固樟宜机场作为全球主要航空枢纽的地位。

第三季有四家新客运航司落户樟宜机场

樟宜机场第三季迎来四家新的客运航空公司，进一步扩大航线网络。

阿曼航空开通每周四趟往返新加坡与阿曼首都马斯喀特的航班；越南太阳富国航空（Sun PhuQuoc Airways）开通每日往返富国岛的航班；马国婆罗洲航空（AirBorneo）则开通每日往返古晋的航班。

九元航空（9 Air）开通新加坡经广州往返银川的每日航班，为樟宜机场新增银川这一通航城市。

厦门航空也开通每日往返长沙和南京的航班，进一步扩大在樟宜机场的航线网络。

航空货运方面，顺丰航空（SF Airlines）9月开通上海往返新加坡的新航线，配合原有的深圳航线服务，加强高价值科技产品的运输联系。

此外，敦豪全球货运物流（DHL Global Forwarding）宣布计划在樟宜机场航空货运中心设立敦豪新加坡冷链枢纽设施，以进一步巩固樟宜机场作为区域货运枢纽的地位，更有效地处理和分销亚太区及其他地区对时间和温度要求较严格的货物。