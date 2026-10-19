政府未来三年将为符合资格的资讯与数码科技学生，提供3000个为期一年的实习机会，帮助他们在毕业前积累实际工作经验、掌握符合业界需求的技能，为进入科技职场做好准备。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪星期一（10月19日）出席新加坡电脑学会活动时宣布，政府将通过扩大“培训专才计划联盟”（TIP Alliance+），并推出名为Bridge2Tech的系列措施，加强科技学生从教育到就业的衔接。

“培训专才计划联盟”未来三年，为工艺教育学院、理工学院及自治大学符合资格的资讯与数码科技学生提供3000个实习机会。

实习期为10至12个月，并与课程紧密结合，由高等教育学府与雇主共同设计，让学生可参与具有实质意义的项目、向经验丰富的同事学习，并通过实际工作培养专业判断能力。

陈杰豪说，Bridge2Tech计划围绕四个阶段展开，包括建立扎实的技术基础与领域知识、将所学应用于实际工作、衔接就业，以及在职业生涯中持续提升技能。

“这是培训专才计划联盟旗下的一系列扩展举措，重点协助学生在毕业前建立能力并应用所学。”

学生接受技能培训 符合条件者可获高达九成课程及认证费资助

在技能培训方面，学生可参加由新加坡电脑学会主导的人工智能、云计算及网络安全技能发展课程，掌握雇主需要的技能，符合条件的学生可获得高达九成的课程及认证费用资助。

另外，由资讯通信媒体发展局、政府科技局及新加坡电脑学会联合推出的“政府科技职业通道”（Government Tech Domain Pathway）项目，11月开放申请。

这项计划将帮助学生掌握政府领域特有的专业知识，并了解公共服务的要求，为他们日后在政府部门，以及为公共领域提供数码解决方案的公司担任科技岗位做好准备。

陈杰豪指出，人工智能正改变工作的方式，过去需要较大团队完成的任务，如今可能由运用人工智能的较小团队完成，企业也因此需要重新考虑人力配置及招聘需求。