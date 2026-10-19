政府未来三年将为符合资格的资讯与数码科技学生，提供3000个为期一年的实习机会，帮助他们在毕业前积累实际工作经验、掌握符合业界需求的技能，为进入科技职场做好准备。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪星期一（10月19日）出席新加坡电脑学会活动时宣布，政府将通过扩大“培训专才计划联盟”（TIP Alliance+），并推出名为Bridge2Tech的系列措施，加强科技学生从教育到就业的衔接。

“培训专才计划联盟”未来三年，为工艺教育学院理工学院及自治大学符合资格的资讯与数码科技学生提供3000个实习机会。

实习期为10至12个月，并与课程紧密结合，由高等教育学府与雇主共同设计，让学生可参与具有实质意义的项目、向经验丰富的同事学习，并通过实际工作培养专业判断能力。

陈杰豪说，Bridge2Tech计划围绕四个阶段展开，包括建立扎实的技术基础与领域知识、将所学应用于实际工作、衔接就业，以及在职业生涯中持续提升技能。

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“这是培训专才计划联盟旗下的一系列扩展举措，重点协助学生在毕业前建立能力并应用所学。”

学生接受技能培训 符合条件者可获高达九成课程及认证费资助

在技能培训方面，学生可参加由新加坡电脑学会主导的人工智能、云计算及网络安全技能发展课程，掌握雇主需要的技能，符合条件的学生可获得高达九成的课程及认证费用资助。

另外，由资讯通信媒体发展局政府科技局及新加坡电脑学会联合推出的“政府科技职业通道”（Government Tech Domain Pathway）项目，11月开放申请。

这项计划将帮助学生掌握政府领域特有的专业知识，并了解公共服务的要求，为他们日后在政府部门，以及为公共领域提供数码解决方案的公司担任科技岗位做好准备。

陈杰豪指出，人工智能正改变工作的方式，过去需要较大团队完成的任务，如今可能由运用人工智能的较小团队完成，企业也因此需要重新考虑人力配置及招聘需求。