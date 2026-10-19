两名妇女因涉嫌虐待女佣，星期一（10月19日）被控上法庭。

50岁的萨姆纳尼（Saloni Neeraj Samnani）面对六项控状，其中两项为蓄意伤害女佣，另四项抵触《防止骚扰法令》。她被指在2023年6月至12月间，在公寓单位内虐待两名女佣。

控状显示，萨姆纳尼涉嫌于2023年6月24日袭击第一名女佣诗礼，包括打她的手臂和脸部、踢她的腿、用金属汤勺击打她的肩胛骨和头部，以及用扫帚柄打她的腿。袭击导致受害者嘴唇割伤，四肢皆有淤伤。

同月某日，萨姆纳尼涉嫌威胁把辣椒放进女佣的眼睛，并称会关掉水管，使她无法清洗眼睛。她还被指辱骂诗礼，并威胁把猪肉放进她的食物。

萨姆纳尼还被指在同年虐待第二名女佣莉迪亚。2023年12月14日下午，萨姆纳尼涉嫌用金属汤匙击打莉迪亚的额头，造成创伤。

2023年9月至12月间，萨姆纳尼涉嫌把水倒在莉迪亚头上、对她爆粗口，并且辱骂她。她还涉嫌咒骂女佣全家，说女佣会“流血泪”，同时关掉她的手机，让她不知道家人的情况。

另一起案件中，49岁的卡罗安（D G Carole Ann）被控一项蓄意伤害女佣罪。卡罗安被指于2025年4月8日，在组屋单位内，拳打一名女佣的脸颊一次，导致女佣脸颊疼痛和头痛。

两起案件都展期至11月10日过堂。

蓄意伤人罪可判处最长三年监禁、最高5000元罚款，或两者兼施。根据《刑事法典》第73（1）节，法庭可对因对女佣犯罪而被定罪的雇主判处最高刑罚翻倍，最高刑罚提高至六年监禁、最高1万元罚款，或两者兼施。