截至星期一（10月19日）中午，本地五个地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度全都恢复正常水平，显示当下的空气质量不受烟霾影响，是近日来的首次。

国家环境局数据显示，截至中午，全岛一小时PM2.5浓度介于每立方米27至44微克，处于正常水平：西部44微克、东部34微克、北部和南部33微克、中部27微克。上一次PM2.5都处于正常水平，是在10月4日。

24小时空气污染指数（PSI）也持续回落，只有西部和中部仍处于不健康水平，分别达122点和103点；东部97点、南部92点、北部85点。

由于风向改变，环境局星期天（18日）预测，星期一的24小时PSI介于101至190点，处于不健康水平，但情况比连日来的非常不健康水平有所缓和。

环境局说，新加坡及周边地区星期一预计有阵雨。东南偏南风或南风吹来，预计有助减少印度尼西亚加里曼丹的烟霾飘向新加坡。然而，来自苏门答腊的部分烟霾可能会继续飘向我国。