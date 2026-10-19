当肠癌、卵巢癌或胃癌等恶性肿瘤扩散至腹膜，就会形成凶险的腹膜转移癌，患者平均生存期不足九个月，治疗选择有限。我国科研团队近日研发出一种新型药物，预计五年内展开临床试验，有望为患者提供副作用更小的化疗替代方案。

腹膜转移在恶性肿瘤患者中非常普遍，全世界每年诊断出超过120万例，其中，多达七成的卵巢癌患者和约四成的胃癌患者会出现腹膜转移。

腹膜转移癌的典型症状是腹水。这些积聚在腹腔内的液体不仅会引起患者疼痛，还能“喂养”肿瘤，为它提供养分，促进肿瘤恶化。

然而，长期以来，腹水究竟如何为肿瘤输送营养，又该如何阻断，一直是个未解之谜。

由新加坡国立癌症中心牵头，联合新加坡科技研究局（A*STAR）属下分子与细胞生物学研究院（Institute of Molecular and Cell Biology，简称IMCB）、新加坡中央医院，以及新加坡国立大学杨潞龄医学院的医生和科学家，在分析全球其中一个规模最大的腹水数据库后，成功找出两种“罪魁祸首”。

这两种新蛋白质“PAI-1”和“S100A10”，正是腹部内壁肿瘤生长的关键驱动力。

基于这一发现，团队研发出一种新型的“纳米抗体”（E8），这个抗体可以有效抑制肿瘤生长，且毒性极低。

对10患者样本测试 70%肿瘤细胞被消除

中央医院与新加坡国立癌症中心外科与肿瘤外科系肉瘤、腹膜与罕见肿瘤科主任及高级顾问王进安副教授说，研究团队利用新型纳米抗体对10名患者的组织样本进行测试。结果显示，约70%的肿瘤细胞被有效消除。

王进安副教授（左二）和医疗团队研发E8纳米抗体，目前的实验显示，对于腹膜转移癌的癌细胞控制具一定作用。（特约陈福洲摄）

与手术或化疗等现有治疗方式不同，这种新型纳米抗体属于靶向治疗，通过针对特定蛋白质抑制肿瘤生长。由于治疗目标更为精准，研究团队预计，副作用将比传统化疗少。

饶素娟（76岁，退休）约10年前因便血求医，随后确诊卵巢癌，并发现癌细胞已转移至腹膜。抗癌近10年来，她经历六次大型手术和多轮化疗。饶素娟的样本也会被用于第二阶段的研究。

团队也计划在未来五年内启动临床试验，进一步验证新药物的安全性和疗效。若研究结果理想，新药未来有望为饶素娟这类患者提供另一种治疗选择，减少对化疗的依赖。

这项研究结果已于今年9月在国际肿瘤学顶刊《分子癌症》（Molecular Cancer）上发表。