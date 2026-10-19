新加坡和瑞典虽然相隔超过9500公里，但同为高度开放的小型经济体，都凭借创新、可靠的信誉，以及与各国建立的良好伙伴关系，在国际社会发挥作用。尚达曼总统指出，两国长期在多个领域合作，而人民之间的联系，是推动双边关系持续发展的关键。

正在瑞典进行国事访问的尚达曼，当地时间星期天（10月18日）出席为约200名旅瑞新加坡人举行的招待会。这是新加坡总统首次对瑞典进行国事访问，也适逢两国建交60周年。

尚达曼在招待会上说，国事访问除了正式的官方会晤，也让他有机会了解旅居海外新加坡人的生活，包括他们在当地的工作和贡献、从海外生活中获得的经验，以及这些经验如何让新加坡受益。

他说，新加坡和瑞典长期在多个领域建立伙伴关系，此行也将探讨双方如何深化合作，包括在新兴科技领域。“不过，最终让两国伙伴关系持续发展的，是两国人民之间的联系。”

目前约有500名新加坡人旅居瑞典，包括在当地求学的大学生，以及从事商业、科技、研究和艺术等领域的专业人士。一些人也与瑞典伴侣在当地成家立业。

尚达曼说，每个旅瑞新加坡人都有不同的经历，而新加坡与瑞典的友谊也通过他们变得更加深厚。“无论你们今后在哪里生活或工作，我都希望你们能把自己的经历和见闻带回新加坡。”

狮城厨师当地创办餐厅 巧融两国食材慰藉游子心

厨师张慧仪（39岁）自2015年起定居瑞典。她原本在新加坡从事行销工作，后来因为热爱烹饪，在前老板鼓励下转行。

移居瑞典后，她先在当地餐馆工作，后来创办自己的餐厅Saga，尝试将新加坡风味与瑞典食材和料理结合，推出咖喱淡菜、酸柑雪葩等特色菜肴。星期天招待会上供应的牛肉仁当、杂菜和海南鸡，也是由她准备。

张慧仪受访时说，能通过料理让旅居海外的国人一解乡愁，让她感到欣慰。一些曾到新加坡旅游或工作的外国食客，也会从她的料理中尝到熟悉的新加坡味道。

“他们吃了以后，会想起新加坡。能通过食物建立这样的联系，是很美好的事。”

尚达曼参观斯德哥尔摩地铁

尚达曼访问期间也参观斯德哥尔摩的国王花园（Kungsträdgården）地铁站，了解新加坡交通业者康福德高参与当地地铁营运的情况。

康福德高业务涵盖公共交通、德士及其他交通服务，旗下新捷运是我国主要地铁和巴士业者之一。

尚达曼总统（前排左三）与夫人珍一藤木（前排右二）当地时间星期六（10月17日）参观斯德哥尔摩国王花园地铁站，了解本地公共交通业者康福德高参与当地地铁营运的情况。陪同两人参观的包括斯德哥尔摩公共交通公司首席执行官诺林（前排左一）、新捷运集团总裁沈维明（前排左二），以及康福德高主席麦佳富（前排右一）。（海峡时报）

去年11月，由康福德高与另一家公交业者前进集团（Go-Ahead Group）组成的合资公司Connecting Stockholm，开始负责营运和维修斯德哥尔摩地铁全部七条线路。

国王花园地铁站是斯德哥尔摩最深的地铁站之一，以独特的艺术和建筑设计闻名。站内除了保留天然岩壁，也有色彩鲜艳的艺术作品，以及市中心重建时拆除的旧建筑构件，包括雕像、雕花石柱和喷水池等。