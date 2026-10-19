全国工资理事会首次为业绩欠佳且未有盈利的企业，单独制定低薪雇员加薪指导原则，建议这些雇主为每月总月入不超过2800元的雇员加薪至少120元；业绩良好或保持盈利的公司，则应该给低薪雇员6％至8％的加薪，或至少135元至170元，视何者为高。

由劳资政三方组成的工资会，星期一（10月19日）召开记者会公布最新工资指导原则，适用期为今年12月1日至明年11月30日。政府已接纳新一轮建议。

工资会主席谢福华在记者会上指出，鉴于今年的经济表现与前景，业务良好的雇主有更大空间和低收入雇员分享收益，因此工资会建议调高这些雇员的工资增长比率，以及提供更高的加薪额。

工资会建议，业务表现和前景较好的企业，应为低薪雇员提供建议范围内较高端的加薪率，或至少135元至170元；业绩良好但前景不确定的企业应提供中端左右的加薪率；表现较差但仍有盈利的企业可给予较低端的加薪率或至少120元；亏损企业则建议加薪至少120元，待业务好转后再重新评估并适当调高薪水。

低薪雇员总月入顶限上调至2800元

工资会今年建议的低薪雇员加薪幅度（6％至8％）与最低加薪额（135元至170元），均高于去年的5.5％至7.5％以及105元至125元。

工资会这次采用的低薪雇员总月入顶限也进一步上调，从去年的2700元调高至2800元，这约涵盖居民全职雇员中收入最低20％的群体。

每月总收入包括基本工资、津贴、生产力奖励金和加班费等，但不包括花红（或年度特薪）和雇主缴纳的公积金。

谢福华也说：“考虑到聘用低薪员工的公司所取得的增长不平衡，工资会也认识到需要给予雇主更多灵活空间，因此我们新增‘业绩欠佳且未有盈利’的类别，平衡低收入雇员持续工资增长，与雇主面对更大财务限制之间的需要。”

表现较好且前景看好企业 应调高一般雇员基本月薪并给予可变动薪金

除了低薪雇员，工资会也建议表现较好且前景看好的企业，根据雇员的贡献调高基本月薪并给予可变动薪金，如常年可变动花红和一次过奖励。业绩较差的雇主则可冻结加薪，但应由管理层带头做起，以及全面落实灵活工资制度，以增强企业的韧性。

工资会也指出，随着本地劳动队伍迅速老龄化，雇主应确保薪酬结构与技能、绩效及业务需求相匹配，以支持具有生产力且可持续的职业发展。

工资会正在研究如何让工资指导原则更符合不断变化的劳动力需求，并会在做出决定之前，参考年长员工就业劳资政工作小组提出的建议。

雇主应有效且负责任应用AI 重新设计工作岗位

在如何面对人工智能（AI）方面，工资会强调AI为提高生产力、创造新价值来源以及提升竞争力带来重大机遇，并呼吁雇主和雇员构建必备能力，以便在AI驱动的经济中脱颖而出。

工资会认为，雇主应有效且负责任地应用AI和重新设计工作岗位，同时投资于劳动队伍的发展。

雇员则应在提升AI相关技能的同时，加强行业专业知识、判断力和人类技能（human skills），成为跨领域的“AI双语”（AI Bilingual）人才，创造更大的价值。

工资会还强调，可持续的工资增长离不开劳资双方持续推进转型与技能重塑，劳资政三方将继续紧密合作，支持雇主和雇员把握AI驱动经济所带来的新机遇。