从甘榜建屋，到组屋楼下卖报，101岁报贩走完人生路，半生辛劳撑起一家10口，还供儿子赴英留学。

101岁人瑞林庭到，十几岁时随父母从中国广东省普宁南来，之后在本地落地生根，与妻子王祥卿（91岁）育有两男六女，含辛茹苦养大八名子女。

幼子林贵成（55岁，首席经理）受访时说，父亲年轻时当建筑学徒，学得一技之长后，就替甘榜居民建造木屋、高脚屋和亚答屋等维持生计，养活一家10口。

后来，政府兴建组屋，传统房屋建造逐渐变成夕阳产业，林庭到中年转行当报贩。约1987年起，他在淡滨尼四美1街第130座组屋楼下摆摊卖报，一卖就是十多年。

林贵成说：“父亲卖过《新明日报》《联合晚报》《女友》和《The New Paper》。除了卖报，他也会收集纸皮，附近街坊都认识他。”

他说，自己过去每天从理工学院下课后，都会到摊位帮父亲卖报。这段经历不仅让他留下许多回忆，也成为他与父母之间珍贵的亲子时光。

“妈妈会提早煮好饭，父亲吃饱后就先下楼摆摊，母亲收拾好后再轮流下去。我放学回来就接手，让他们有时间休息、上厕所。”

直到约2000年，林庭到才结束报贩生涯，卸下半生的忙碌。

林贵成说，父亲虽不识字，却十分重视子女的教育，不仅亲自骑脚踏车载送孩子上下学，还凭着勤劳和节俭，将他与哥哥培养成大学生。

“父亲省吃俭用，在我准备到英国留学时，拿出4万元支持我。所以那时候我就告诉自己，只许成功，不许失败。”

林庭到上星期五（10月16日）在家中安详离世，走完101年人生。22日下午出殡。

林贵成说，父亲留下的不只是回忆，还有一份值得后辈继续传承的精神。“我们会把父亲刻苦耐劳的精神发扬与传承下去。”

完整报道，请翻阅2026年10月19日的《新明日报》。