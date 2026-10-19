正在卡塔尔访问的黄循财总理与卡塔尔首相兼外交部长穆罕默德会面，探讨如何深化两国伙伴关系，包括加强能源安全与供应链韧性，以及在人工智能和数码化等领域开拓新合作机会。

这是黄总理上任后首次出访中东。他星期一（10月19日）中午在脸书发文说，当前全球局势充满变数，“新加坡与卡塔尔更有必要加强伙伴关系，探索新的合作契机”。

黄总理指出，他与穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在卡塔尔首都多哈会面时，也讨论了中东局势的最新发展。

他肯定卡塔尔在促进对话及缓和中东紧张局势方面发挥的重要作用，并希望各方继续通过外交途径解决分歧，共同努力实现持久和平与稳定。

黄总理说，他期待接下来的交流，并在两国现有的稳固合作基础上，进一步扩大合作。

接下来，黄总理和卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆将共同主持第九届卡塔尔—新加坡高层联合委员会（Qatar-Singapore High-Level Joint Committee）会议。

黄总理将在当地时间星期二（20日）续程前往阿拉伯联合酋长国，访问阿布扎比和迪拜，直至星期四（22日）。