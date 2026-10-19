疑因烘干机过热冒烟，机内衣物也起火，过后还发出爆炸巨响，吓得屋内四名租客仓皇逃生。大火严重烧毁住家的厨房和客厅。

这起火患发生于星期天（10月18日）下午约4时45分，地点在淡滨尼第71街第714座组屋13楼的四房式单位。

记者傍晚6时赶抵现场时，发现三四辆消防车停在组屋底层，警方也拉起封锁线。民防部队当时已扑灭火势，被疏散的居民也陆续返回家中。

住在失火单位楼下男居民受访时说，当时他发现楼上飘出白烟，紧接着闻到烧焦味。不久后，警员上门通知他们疏散，约一小时后才获准回家。

记者星期一（19日）早上再度走访，失火单位屋主卓先生（43岁）说，他与四名租客住在这里。事发时他不在家，是接到租客来电，才得知家里失火。

“她（租客）指烘干机在冒烟，里面的衣服着火了。我就叫她打开烘干机，尝试用水灭火，但可能火势太大，来不及了，只能赶紧逃生。

“这台烘干机购买至今约六七年，据我了解，租客当时已连续使用烘干机约两小时。”

他也说，租客在逃生时逐户敲门，通知邻居疏散，而民防调查至星期天晚上9时许才解除封锁。

楼下的住户透露，事发时一度听到爆炸巨响。

民防部队受询时说，当局接获通报后到场使用一只水枪将火扑灭。四名住户在当局抵达前已自行疏散，无人受伤，起火原因仍在调查中。

完整报道，请翻阅2026年10月19日的《新明日报》。