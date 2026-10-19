新加坡航空公司一架从马尼拉飞来新加坡的客机，去年在高空遭遇强烈乱流，造成五名乘务员受伤，其中一人右脚踝骨折。调查发现，即使客机飞行高度比雷达探测到的积雨云顶高出1万英尺，仍可能受到强对流天气影响，遭遇剧烈颠簸。

交通部属下交通安全调查局（Transport Safety Investigation Bureau）10月5日发布最终调查报告，将这起事件列为航空事故。报告指出，飞行员虽然采取预防措施，但仍未能避开乱流。调查局也提醒飞行员，若决定从积雨云（cumulonimbus clouds）上方飞越，应指示乘务员停止服务并就座，而不只是提醒他们谨慎工作。

由于新航已采取三项安全改进措施，调查局没有提出进一步的安全建议。

客机高出云顶逾万英尺仍遇乱流

事故发生于2025年11月14日。新航SQ919航班载有286名乘客及14名机组人员，于傍晚5时27分从菲律宾首都马尼拉起飞，预计飞行约2小时55分钟。

晚上7时40分，这架空中客车A350-900客机在4万英尺高空巡航时，飞行员通过机上气象雷达发现，前方约80海里（约148公里）处有积雨云，估计云顶高度约为3万英尺。

由于客机当时比云顶高出约1万英尺，超过飞机制造商和新航飞行手册建议的至少5000英尺安全间隔，飞行员判断无须改变航线。不过，为安全起见，飞行员仍亮起安全带指示灯，提醒乘客就座并系好安全带，同时指示乘务员提供服务时保持谨慎。

约11分钟后，飞行员接获航空交通管制员指示，须将客机从4万英尺下降至3万4000英尺。

为避免过早接近积雨云，飞行员决定放慢下降速度，从一般每分钟约1000英尺减至700英尺，确保客机飞越云层时，仍保持超过5000英尺的高度差。

然而，晚上7时53分，客机下降至约3万8450英尺时，突然遭遇强烈乱流。飞行数据记录器显示，客机在1.34秒内，从正常飞行时的1G降至0.7G，随后仅过0.34秒便猛增至1.89G。

G值反映人体承受的加速度变化，1G相当于正常情况下的重力作用。换言之，机上人员可能先感到身体突然变轻，紧接着又承受接近正常两倍的重力作用。

这次乱流造成五名乘务员受伤，其中一人右脚踝骨折，另四人受轻伤。286名乘客均没有受伤，客机也没有受损。客机随后恢复稳定飞行，并于晚上8时41分安全降落樟宜机场。

调查局指出，强对流天气造成的气流扰动，可能延伸至雷达探测到的云顶以上，甚至超出建议的5000英尺安全间隔。因此，即使客机与云层保持足够距离，仍有可能遭遇强烈乱流。

报告也指出，新航的飞行机组技术手册原则上不建议飞行员单靠提高飞行高度来避开强对流天气，因为积雨云可能迅速向上发展，难以预测。

新航已采取三项安全改进措施

调查报告指出，新航在事故发生后，已陆续采取三项措施，加强飞行员和乘务员应对乱流的能力。

首先，新航于去年11月21日提醒飞行员，在客机爬升和下降期间，应持续评估天气情况。如果判断天气可能影响安全，须及时采取客舱安全措施，包括要求乘务员就座。

其次，新航于去年12月26日向乘务员分享乱流事故案例，强调当天气或飞行状况不佳，难以安全执行工作时，应优先确保自身安全。

今年6月4日，新航也再次提醒飞行员，即使客机与积雨云保持规定的安全距离，仍可能在云层以外遭遇强烈乱流，不可掉以轻心。

新航发言人答复《联合早报》询问时说，在事故中右脚踝骨折的乘务员已康复，并恢复飞行工作。

发言人强调，乘客和员工的安全始终是新航的首要任务。公司已知悉交通安全调查局的最终报告，并全力配合当局调查，同时根据事故及调查结果采取必要的安全措施。

新航飞行员和乘务员也定期接受培训，了解最新的安全措施和程序，包括如何应对乱流。

发言人也呼吁乘客，即使安全带指示灯没有亮起，只要坐在座位上，就应全程系好安全带，并遵从机组人员的指示。