东海岸公园渔船失火，事发逾十天，有受影响渔民自行修补船只，为下个月的旺季做准备。当局也派人到场评估，清理树叶和杂物。

《新明日报》日前报道，东海岸公园码头五艘船在本月8日下午起火连环烧，大火烧毁附近树木，渔民平日存放捕鱼工具和杂物的地方也受波及。受影响的大部分是二手渔船，损失估计逾10万元。

有渔民告诉《新明日报》，目前尚未听闻相关调查进展，但该处仍可停放渔船，也有同行照常出海捕鱼。

“没受波及的还是可以出海，船被烧毁了的（渔民）就比较辛苦，还能修的就想办法修，修不了的就物色二手船，没能力买船的可能就不做了。”

其中一名受影响渔夫吴先生指出，他的船头遭熏黑，船上的渔网也被烧毁，事后花了数百元买材料，自己修补船只。

“我算很幸运了，只是烧到一点点船头，我这周就每天过来几个小时，自己慢慢修补，我也还有一些渔网，希望到了下个月中旬的捕鱼旺季，可以顺利出海。”

针对枝繁叶茂和杂物堆积的情况，吴先生说，据悉当局有派人前来评估状况。

“听说他们在探讨如何移除那几艘完全被烧毁的船只，也有工作人员来清理周围的树叶和杂物，希望之后情况会有所改善。”

《新明日报》记者星期一（19日）早上走访时，现场被塑胶带围起，也摆上了当局的告示牌。五艘遭完全烧毁的渔船仍停在该处，有渔民在场修补船只。

据观察，周围的杂物和地上落叶明显减少，显得整洁许多。

渔民林先生指，他的渔船船身轻微受损，自行购买玻璃纤维修补。“最近天气热，能做一点是一点，如果赶不上下个月旺季，也只好无奈休息了。”

完整报道，请翻阅2026年10月19日的《新明日报》。