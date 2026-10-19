组屋楼下数年来常现神秘的大滩积水，居民反映曾有老人不慎滑倒，希望当局找出积水原因解决。

热心读者张女士（63岁，诊所助理）拨打《新明日报》热线反映，在后港8道第645座组屋楼下的积水问题存在好几年仍未能解决，她称甚至有老人因此滑倒。

她称积水不知道是从哪一处的水管漏出，具体原因需要有关当局核查。

记者过后走访该座组屋，居民廖先生（82岁，退休人士）也证实，组屋楼下的积水情况，最少存在了两年。他还透露，由于地上长期有积水，还常吸引小鸟飞下来地上饮水，让他觉得很不卫生。

据观察，组屋底层有积水的地方，通向脚踏车停放处，那里也有捷径通往附近学校。街坊称有时积水的范围可达半个羽毛球场的大小。

另一居民黄先生（23岁，大学生）则指出，他曾经牵着年幼的弟弟经过楼下时，不小心误踩积水而差点滑倒。

“弟弟也曾经和我说，他和朋友经过那个地方会特别小心，不然容易滑倒，而且每次还会弄脏校鞋。”

居民白先生（57岁，自雇人士）则说，早上特别多小学生会取道那边走路上学，若积水问题不解决，还是有一定风险。

宏茂桥市镇理事会受询时确认收到相关投诉，并已安排专人疏通受影响的下水管，以解决问题。

当局指目前已与建屋局合作，查明根本原因，并落实适当的补救措施。同时，他们已派保洁团队前往受影响区域进行清理，尽可能降低居民面对的风险。

完整报道，请翻阅2026年10月19日的《新明日报》。