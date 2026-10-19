你愿意花多少钱寻回自己的“臭臭”？对新加坡女子叶育宁（Skylar Yap）来说，答案是1000新元。

原来，其中一只玩偶已陪伴她近20年，见证人生无数重要时刻。她骑脚踏车回家途中不慎遗失心爱玩偶，连续三天沿路寻找，甚至向多个政府机构求助，至今仍毫无线索。

叶育宁近日在社媒发文寻物，称她于10月10日深夜从福南商场（Funan Mall）骑脚踏车回家途中，不慎遗失两只毛绒玩偶，分别是灰色老鼠“Mousey”和史努比“Snoopy”。

根据她发布的寻物启事，两只玩偶相信是在当晚11时30分至隔天凌晨1时之间，于加冷亚瑟爵士桥（Sir Arthur’s Bridge）至后港常青公园公寓（Evergreen Park Condo）一带路段遗失。

她也在贴文中附上自己的骑行路线谷歌地图，希望热心公众能助她寻回布偶。

Mousey是一只灰色宜家（IKEA）老鼠布偶，穿着黑色上衣；Snoopy则是穿着人造皮夹克的史努比布偶，脖子上戴着红色项圈，并挂有黑色剑形吊饰。两只玩偶当时通过登山扣固定在一起。

更令人无奈的是，Mousey的背带里其实藏着一个苹果AirTag追踪器，但电池早在玩偶失踪前数周便已耗尽，最后记录的位置远早于遗失时间，无法帮助她寻找玩偶。

据她向8Days透露，她随后连续三天骑脚踏车、开车及步行，沿着当晚路线反复搜索。整条路线已仔细寻找一两遍，部分地点更来回检查多达四次。

除了向沿途商家和客服柜台求助、留下联络方式，她也联系相关市镇理事会、公用事业局、国家公园局及陆路交通管理局，希望能获得线索。

悬赏金额超过布偶市价10倍

尽管两只玩偶并不昂贵，叶育宁仍决定悬赏1000元，希望借助公众力量寻回。



根据亚马逊网站上类似商品的售价，宜家老鼠布偶约42元，史努比布偶则约33元，合计约75元。换言之，她开出的赏金已超过两只布偶参考售价总和的13倍。

事实上，本地此前也曾出现高额悬赏寻找布偶的案例。

2023年，一名新加坡女子曾悬赏1万元，寻找三只陪伴她和男友超过10年的布偶，包括两只兔子和一只仓鼠。有关事件当时同样受到公众关注。不过，此次叶育宁的遭遇与上述旧案并无关联。