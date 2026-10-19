全岛13个公园的超过500个花床，从星期二（10月20日）起开放给公众申请租用，让园艺爱好者有机会亲手种植蔬菜、花卉等植物。其中，碧山—宏茂桥公园和金文泰林公园各增设20个花床，共40个。

国家公园局星期一（19日）发文告说，这批花床星期二下午2时开放申请，截止日期为11月2日晚上11时59分。它们分布于园艺园林（HortPark）、榜鹅水道公园（Punggol Waterway Park）、碧山—宏茂桥公园、金文泰林公园（Clementi Woods Park），以及勿洛蓄水池公园等13个地点。

其中，园艺园林提供的花床最多，共有91个；其次是榜鹅水道公园（84个），以及碧山—宏茂桥公园和金文泰林公园（各68个）。

公园局答复《联合早报》询问时指出，这次开放申请的花床大部分是现有花床，包括去年12月申请活动后剩余的花床，以及原租户在租约到期前腾出的花床。

新增的40个花床位于碧山—宏茂桥公园和金文泰林公园现有的种植园地，两处各增设20个。

公众可通过AXS服务机、网站或应用，选择心仪的花床地点、提交申请并付款。所有申请都须经过电脑抽签，以确保公平。抽签预计在申请截止约三个月后完成，未获选者也将收到电邮通知。

公园局于2016年推出“租用园地计划”（Allotment Gardening Scheme），作为“锦簇社区计划”（Community in Bloom Programme）的延伸，让公众租用公园内的花床，种植可食用蔬果。

为满足日益增长的园艺需求，公园局自2021年起与政府机构、市镇理事会及基层组织合作，把租用园地计划扩展至住宅区，让更多居民能就近享受种植乐趣。

目前，全岛29个公园和花园已设有超过2500个可租用花床。公园局说，将继续与各方合作，在公园以外开辟更多种植空间。

有兴趣的公众可上公园局网站了解详情。