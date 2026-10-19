男子申诉在熟食中心吃蒸面包时，才吃两口就发现面包内有一只小蟑螂，大倒胃口。摊贩则称，事后调阅闭路电视并检查现场，未发现异常。

事主陈先生（60岁，工程师）告诉《新明日报》，上周光顾顺福巴刹与熟食中心的一个售卖咖啡和面包的摊位，点了一份蒸面包。“我才吃了两口，就发现里面有一只蟑螂，太恶心了！”

他说，他平均一个月会光顾摊位两次，没办法接受他们的食物竟出现蟑螂。

他称不是希望对方退款，毕竟数额不大，只是希望摊位能改善卫生情况，避免再次发生类似事情。他也到食品局网站尝试通报，但因不熟悉操作作罢。

《新明日报》记者过后走访摊位，值班员工说，事发后曾调阅闭路电视，发现一切都按照流程处理，而且处理面包的台面温度较高，因此不大可能会有蟑螂出现。

员工称在当下曾想要退款给对方，但事主却在气头上，还不断拿手机拍视频。

不愿具名的摊主则说，接获员工通知后，自己赶到摊位检查，包括查看冰箱和食材摆放处，同样没有发现异状。

他称，摆放面包的位置温度较高，若有蟑螂出现，应该很容易被发现。

摊主也称，他们对这名顾客没有印象，不排除同行恶性竞争的可能。不过，他没有提供证据支持有关说法。