这段视频近日在社媒流传。画面显示，两名男子夜间在义顺一处空地上，手持发出红光的光剑互相“过招”。其中一人左右手各持一把光剑，另一人则单手挥剑；两人不时闪避、转身，拉开距离后又继续切磋。

义顺夜晚，原力觉醒？两名男子手持红色光剑，在组屋区附近你来我往地切磋，仿佛《星球大战》场景搬进现实。有公众看得目不转睛，拍下视频放上网，没想到引发网民关注，连拍摄者的孩子也跃跃欲试，想加入“战局”。

背景是灯火通明的建筑工地，一旁还有起重机，与电影中的科幻场景形成有趣对比。

视频拍摄者还幽默写道：“有时候我真的会怀疑，义顺到底是不是一个真实存在的地方。”

视频吸引超过13万人浏览，留言区也出现不少自称义顺居民的网民，为自己的社区感到自豪。

一名网民留言说，自己就在住家外看完整场“对决”，还晒出照片，给予“10分满分”的评价；另有网民打趣说，义顺的“原力”果然强大，甚至有人问：“我可以加入吗？我也有一把！”

拍摄者：累到恍惚 却被光剑点亮

拍摄视频的本尼（32岁，保镖）接受《联合早报》采访时说，当晚他刚锻炼完，正感到疲惫，没想到意外目睹这场别开生面的“光剑对决”。

“我很喜欢看到成年人尽情玩乐，展现自己童真的一面。”

他说，原本累得有些恍惚，但看到两名男子挥舞光剑，顿时精神一振，心情也跟着好起来。“我当时开心得不得了，第一反应简直无法用言语形容！我甚至也想鼓起勇气，走过去问他们能不能让我加入。”

本尼最终驻足观看约五分钟，并拿起手机记录这一幕。他说，纯粹觉得画面很美好，没想到视频上传后引起这么大反响。

更有趣的是，他后来把视频拿给孩子看，身为《星球大战》忠实粉丝的孩子看完后竟追问，下次能不能一起参加。

本尼说，视频中的两名男子相当友善，不仅欢迎孩子前来体验，还称可以借出光剑，让他们一起玩乐。他透露，自己原本不认识这两名男子，直到视频上传后，双方才通过社交媒体互相关注，如今甚至开始讨论，是否可以在义顺举办一场规模更大的“光剑对决”，邀请公众一同参与。

当事人：邀请公众一同参与

视频中的其中一名男子阿菲克（28岁，教师）受访时说，视频里的内容发生在上个星期五（10月16日）晚上约8时许，他和同伴都是《星球大战》爱好者，平时就有练习光剑技巧的习惯，没想到一次普通的练习，竟会被路人拍下，并在网上受到关注。

“我们纯粹是因为热爱，也享受锻炼的乐趣，以及拿着光剑玩耍。”

阿菲克透露，他接触光剑已有约五年。由于本地较少有人教授这类技巧，他和朋友最初只能通过观看网上视频自学，再不断练习。

他解释，光剑对决看似只是挥舞道具，实际上需要全身配合，包括移动、闪避和控制动作，也是一种有氧运动。

阿菲克目前所属的光剑爱好者团体名为“The Meridian Order”，共有五名成员。他们每周都会在全岛各处聚会练习，包括义顺、东海岸和圣淘沙等，也免费让有兴趣的公众体验。

他说，团体并非第一次在公共场所练习，但这是他们首次被陌生人拍下，并意外在网上走红。

对于网民的热烈反应，阿菲克感到惊喜，并强调无论是否拥有光剑，只要对这项活动感兴趣，都欢迎前来了解。

本尼也说，他很期待有机会带孩子亲自体验，甚至希望未来能在义顺看到更多《星球大战》爱好者聚在一起，展开一场更热闹的“光剑对决”。