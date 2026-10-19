九皇爷诞是新加坡道教传统节庆，国务资政李显龙和社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康近日分别在社媒分享参与龙南殿九皇爷诞庆典的经历，肯定这项传统在传承文化、凝聚社区方面的意义。

李显龙在农历九月初九（10月18日）与龙南殿代表、信徒、基层顾问和居民一同恭送九皇爷回銮，并祝贺龙南殿成立70周年。

他说，九皇爷诞是本地道教传统节庆之一，许多庙宇每年举行相关庆典。这些庙宇扎根社区多年，不仅凝聚邻里情谊，也延续本地文化与信仰，将珍贵的传统和价值观传承给年轻一代，促进社会凝聚力。

李显龙也感谢龙南殿及理事多年来为社区作出的贡献，并祝愿居民平安顺遂、身体健康。

王乙康则说，出席龙南殿的九皇爷诞庆典已逐渐成为他每年的传统活动之一。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康在龙南殿的九皇爷诞庆典中，抬起稻草火龙，笑言龙头比预想中沉重得多。（取自王乙康脸书）

他特别提到庆典中的稻草火龙。火龙以稻草编织而成，并插上点燃的香，象征祝福、守护与好运。王乙康也笑言，火龙的龙头比他预想中沉重得多。

他指出，九皇爷诞在东南亚多个地方庆祝，尤其盛行于新加坡、马来西亚和泰国，并已成为新加坡文化遗产的一部分。