针对近期引发跨境烟霾的印度尼西亚林火，新加坡环境委员会向亚洲纸浆纸品公司发出绿色标签认证临时限制通知，要求公司加强监督旗下木料供应商的防火和灭火措施，并每日提交报告，否则认证资格可能吊销。

新加坡环境委员会星期一（10月19日）发文告说，已于星期天（18日）向亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）发出“升级版绿色标签认证”（Singapore Green Labelling Scheme，简称SGLS+）临时限制通知。

根据通知，亚洲纸浆纸品公司须每日提交林火应对报告，并加强监督，确保三家木料供应商在印尼苏门答腊南部管理的林地，落实有效的防火和灭火措施。

这三家公司分别是PT Bumi Mekar Hijau、PT Bumi Andalas Permai，以及PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries。

国家环境局上星期五（16日）已援引《跨境烟霾污染法令》，向包括上述三家公司在内的七家企业发出预防措施通知书，要求它们采取行动扑灭林火，并防止火势蔓延。

环境局星期一再向另外三家在加里曼丹运营的公司发出预防措施通知书。

环境委员会指出，如果亚洲纸浆纸品公司提交的报告无法证明已加强监测，并有效落实防火和灭火措施，委员会可能暂时吊销公司的SGLS+认证，相关产品也须停止使用认证标志。

此外，委员会也要求其他获得SGLS+认证的企业检查供应链，并申报是否向接到环境局预防措施通知书的印尼公司采购木料、纸张或纸浆产品。

亚洲纸浆纸品公司总部设在印尼雅加达，隶属印尼金光集团（Sinar Mas），是全球主要纸浆和纸制品生产商之一，在新加坡也设有注册公司，经营纸张相关业务。

亚洲纸浆纸品公司曾因2015年的跨境危机受到新加坡当局调查，当时环境委员会暂停公司产品的绿色标签认证，本地多家超市也将相关产品下架。公司直到2019年5月才重新获得升级版绿色标签认证。

约58种纸浆和纸制品获认证

新加坡环境委员会是在2015年的烟霾危机后，于2017年推出针对纸浆和纸制品的升级版绿色标签认证，加入更严格的要求，包括妥善管理泥炭地、加强防火措施，以及确保整个供应链严格遵守零焚烧规定。

目前，约有58种纸浆和纸制品获得SGLS+认证，包括打印纸和卫生纸。

环境委员会强调，烟霾不仅危害新加坡和区域民众的健康，也破坏环境。消费者的购买选择会影响企业的环保做法，因此呼吁公众选购产品时留意绿色标签，支持更注重环保的产品。